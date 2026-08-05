Samsung onnistui viimeinkin tekemään taittuvanäyttöisistä puhelimista suosittuja

Idea taittuvanäyttöisistä puhelimista on pyörinyt konseptitasolla olemassa jo vuosituhannen alkuhämäristä saakka, mutta 2010-luvun lopulla niistä tuli vihdoin todellisuutta, kun niitä esitteli pari pienempää firmaa - sekä tietysti Samsung, joka julkaisi ensimmäisen Samsung Galaxy Foldin vuonna 2019.
Niiden kovalle hinnalle ilkuttiin, näytön taitekohtaa kritisoitiin ja koko konseptin mielekkyyttä kyseenalaistettiin. Silti monet muutkin firmat päättivät kokeilla varpaitaan taittuvanäyttöisten puhelinten kanssa vuosien mittaan. Mutta useimmat firmat päättivät luopua konseptista muutaman yrityksen jälkeen.
Samsung ei. Sen sijaan yhtiö on laajentanut taittuvanäyttöosten puhelinten sarjansa kattamaan jo kolme erilaista näkemystä: on simpukkatyyliin aukeava Flip8, uudella, erikoisemmalla koolla varustettu Fold8 sekä Fold8 Ultra.
Ja nyt näyttää siltä, että Samsung on vihdoin saanut myös kuluttajat uskomaan visioonsa taittuvanäyttöisistä puhelimista. Tai ainakin siihen suuntaan viittaavat alustavat tiedot etenkin Fold8:n hurjasta kysynnästä maailmalla. Tietojen mukaan Fold8:n kysyntä on ilmeisesti yllättänyt Samsunginkin, sillä puhelimen toimitusajat ovat tietojen mukaan venyneet todella pitkiksi. Elokun alussa tilatulle Fold8:lle luvataan joissain maissa toimitus vasta lokakuulle, joka on äärimmäisen pitkä odotusaika puhelinmarkkinoilla, olipa kyseessä mikä tahansa puhelin.
Toimituspaineet eivät rajoitu pelkästään perus-Foldiin. Myös joidenkin Galaxy Flip8:n ja Fold8 Ultran operaattorikohtaisten kokoonpanojen toimituspäivät venyvät syyskuun puolelle. Lukitsemattomien mallien (joita Suomessa ovat kaikki myytävät puhelimet) tilanne näyttää toistaiseksi paremmalta, ja ne on tarkoitus toimittaa pääosin elokuun aikana. Nykyinen kysyntäjakauma viittaa siihen, että Fold8:n uusi, neliömäisempi ja 16:10-kuvasuhteeseen perustuva muotoilu on osoittautunut isoksi hitiksi. Ja nettikeskustelujen perusteella se tuntuu uppoavan etenkin puhelinta TV-sarjojen katsomiseen ja sähköisten kirjojen lukemiseen käyttäviin kuluttajiin.
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