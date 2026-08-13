Google Pixel 11 -uutuuksien ennakkotilaukset alkoivat – kaupan päälle Jopo-polkupyörä tai jopa 400 euroa ostosrahaa

Jälleenmyyjien eli Gigantin, Elisan ja DNA:n kautta käynnistyi kotimaiseen makuun räätälöity kampanja, jossa minkä tahansa kampanjaan kuuluvan laitteen, eli Google Pixel 11:n, Pixel 11 Pron, Pixel 11 Pro XL:n tai Pixel 11 Pro Foldin, ostaja saa kaupan päälle Jopo-polkupyörän, jonka arvoksi kerrotaan 519 euroa.
Pyörän värin voi valita seitsemästä eri vaihtoehdosta, joita ovat Sorbetti, Säde, Jäkälä, Hiekka, Musta, Valkoinen ja Minttu. Eri värivaihtoehtoja on saatavilla rajoitetusti, ja rajoituksena on yksi pyörä asiakasta kohden.
Jopo-tarjous on voimassa 12. elokuuta – 30. syyskuuta 2026 tehtyihin ostoksiin, ja se lunastetaan rekisteröimällä ostos erillisellä tarjoussivulla viimeistään 14. lokakuuta.
Rekisteröintiä varten ostajan tulee skannata kuitti sekä kuva tuotepaketista, jossa näkyy laitteen IMEI-numero. Helkama lähettää toimitusvahvistuksen sähköpostitse viimeistään 20 päivän kuluessa rekisteröinnistä. Mikäli puhelinostos perutaan tai palautetaan, myös kampanjatuotteena saatu Jopo on palautettava.
Googlen omassa Google Storessa tarjolla on puolestaan rahanarvoisia etuja pyörän sijaan. Google Storesta Pixel 11 Pron ostava saa 300 euroa ja Pixel 11 Pro XL:n ostaja 400 euroa Google Store -saldoa myöhempiä ostoksia varten.
Saldo lisätään tilille 24 tunnin kuluessa koko tilauksen lähettämisestä, ja se vanhenee vuoden kuluttua myöntämisestä. Google Storen saldoetukampanja on voimassa 12. elokuuta – 1. syyskuuta 2026, ja se on rajoitettu enintään kahteen ostokseen asiakasta kohden.
Lisäksi Google Store tarjoaa Pixel 11 Pro- tai Pro XL -puhelimen ostajalle pakettialennuksen samalla ostettavasta Pixel Watch 5 -älykellosta.
Alennuksen määrä vaihtelee kellon mallista riippuen: 41 mm Wi-Fi -mallista saa 60 euroa, 41 mm LTE -mallista 80 euroa, 45 mm Wi-Fi -mallista 70 euroa ja 45 mm LTE -mallista 90 euroa alennusta.
Kellotarjous on voimassa Google Storessa samoin 1. syyskuuta saakka, ja kaikkien tuotteiden on oltava samassa ostoskorissa alennuksen saamiseksi.
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