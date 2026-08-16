Honor julkisti erikoisen Robot Phone -puhelimensa – varustettu sisäänrakennetulla gimbaalilla ja ARRI-elokuvatekniikalla

Nyt laite saapuu kaupallisille markkinoille, mutta tosin aluksi vain Kiinassa.
Laitteen merkittävin erikoisuus on puhelimen runkoon integroitu moottoroitu gimbaalimekanismi sekä yhteistyössä elokuvakameravalmistaja ARRIn kanssa kehitetty kuvateknologia.
Laitteessa on titaanista valmistettu Honor Agile -gimbaali ja erittäin kompakti 4DoF-mekanismi. Honorin mukaan kokonaisuus on 65 prosenttia pienempi kuin markkinoiden perinteiset gimbaalit, mutta sen rakenteellinen kestävyys on samalla parantunut 200 prosenttia.
Gimbaalin titaanimoottori painaa vain 2,6 grammaa ja mahdollistaa jopa 360 asteen hallintanopeuden sekunnissa, mikä pitää taskukokoisen laitteen kuvan vakaana nopeissakin liikkeissä.
Kamerajärjestelmä rakentuu kahdesta 200 megapikselin kamerasta ja 50 megapikselin ultralaajakulmasta 122 asteen kuvakulmalla. Pääkamerana toimii 200 megapikselin Agile Gimbal -kamera 1/1,28 tuuman kennolla ja f/1.6-aukolla, jonka rinnalla on 200 megapikselin periskooppikamera 1/1,4 tuuman kennolla ja 2,7-kertaisella optisella zoomilla.
Yhteistyö ARRIn kanssa tuo laitteeseen ARRI LogC3- ja ARRI Wide Gamut 3 -teknologiat sekä ARRI Looks -värimäärittelyt, joita voi esikatsella reaaliajassa.
Honor H1 -kuvasirun ja tekoälypohjaisen kohinanvaimennuksen avulla laite tukee jopa 14 askeleen dynaamista aluetta, ja 10-bittisen LogC3-videomateriaalin voi siirtää suoraan ammattilaistyökaluihin, kuten DaVinci Resolveen.
Yhtiön mukaan ARRIn kanssa kehitettyjä kuvateknologioita tullaan näkemään myöhemmin myös tulevassa Honor Magic9 -sarjassa.
Tekoälyohjatun liikkeenhallinnan ansiosta laite kykenee toimimaan ikään kuin käyttäjänsä automaattisena kameratiiminä. MagicOS-käyttöjärjestelmän mukana tuleva YOYO Robot Mode -tila antaa puhelimelle edistyneen tilannetajun: se tunnistaa äänen tulosuunnan, seuraa kuvattavaa kohdetta ja kääntää sekä kallistaa kameraa automaattisesti ilman käyttäjän kosketusta.
Kameravarsi tukee useita liiketiloja, kuten AI SpinShot- ja FPV-tiloja, minkä lisäksi kuvausta ja kameravartta voi ohjata myös eleillä. Sovelluskehittäjille puolestaan tarjotaan avoin Agent Skills -rajapinta uusien toimintojen luomiseksi.
Suorituskyvystä vastaa lippulaivaluokan Snapdragon 8 Elite Gen 5 -järjestelmäpiiri räätälöidyllä jäähdytysjärjestelmällä. Akku on kookas 7 060 milliampeeritunnin pii-hiili-akku, joka tukee 120 watin langallista ja 50 watin langatonta Honor SuperCharge -pikalatausta.
Honor Robot Phone on samalla ensimmäinen Android-älypuhelin, jossa hyödynnetään saumatonta, kokometallista runkoa. Laitteessa on 6,31 tuuman LTPO OLED -näyttö 1–120 hertsin virkistystaajuudella, jopa 6 800 nitin huippukirkkaudella, 4 320 hertsin PWM-himmennyksellä ja Honor NanoCrystal Shield -suojalasilla.
Honor Robot Phonen ennakkomyynti on alkanut Kiinassa ja toimitukset käynnistyvät 18. elokuuta. Laitteen hinnat Kiinassa ovat 12 gigatavun RAM-muistilla ja 512 gigatavun tallennustilalla varustetulle versiolle 9 999 juania (suoraan muunnettuna noin 1 270 euroa) ja 16 gigatavun sekä 1 teratavun versiolle 12 999 juania (noin 1 650 euroa). Mahdollisesta kansainvälisestä saatavuudesta ei ole vielä vahvistettua tietoa.
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