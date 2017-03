HTC myi liki 100 miljoonan kännykkätehtaan, panostaa virtuaalitodellisuuteen

HTC on kertonut sijoittajille suunnatussa palvelussaan uudesta kaupasta. Taiwanilaisyhtiö on myynyt Shanghaissa sijaitsevan puhelimia valmistavan tehtaan.Ostaja on kiinalainen 2014 perustettu Xingbao Information Technology. Kauppahinta on 630 miljoonaa juania eli n. 85 miljoonaa euroa.Tehtaan myynti ei tietysti tarkoita älypuhelimista luopumista, vaan yhtiö on juuri paljastanut uuden julkistustilaisuuden ensi viikolla. Lisäksi alkuvuodesta HTC julkaisi jo kaksi-älypuhelinta, U Playn ja U Ultran Tehtaan myynti tarkoittaa kuitenkin Focus Taiwanin mukaan , että investointeja tehdään älypuhelimien sijaan virtuaalitodellisuusrintamalla. Lehti viittaa HTC:n lausuntoon, jonka mukaan myynnistä saatavat rahat käytetään suoraan kasvattamaan VR-bisnestä.