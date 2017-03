Samsung tuomassa aiemmin räjähdysalttiit Note7:t vielä myyntiin

Samsungin viime syksyn katastrofi Galaxy Note7:n kanssa on kenties ongelmallisin tilanne mitä puhelinvalmistajalla on tullut eteen. Miljoonien myytyjen laitteiden palauttaminen tarkoitti hurjaa takaiskua yhtiön talouteen sekä tietysti Note-brändille.Huhut jo viime vuoden marraskuussa kertoivat , että Samsung saattaisi yrittää tuoda laitteita toisen kerran korjattuna markkinoille kertaalleen siinä jo epäonnistuttuaan. Huhuille vastinetta saapui alkuvuodesta , kun korealaislehti sai vihiä Samsungin suunnitelmista.Samaan aikaan kun reportit kertovat , että Samsung on vihdoin tappamassa alkuperäisistä markkinoilla olevista Note7-laitteista akun kokonaan, niin yhtiö vahvistaa, että yhtiö yrittää vieläkin tuoda kyseisiä laitteita markkinoille.Samsung kertoo, että se pyrkii ensisijaisesti tuomaan laitteet markkinoille joko korjattuna yksilönä tai lainapuhelimina sellaisilla markkinoilla, joissa se on mahdollista. Huhut ovat aiemmin puhuneet mm. Vietnamista – länsimaissa Samsung ei todennäköisesti edes saisi myyntilupaa.Loput laitteet, joita ei saada tuotua markkinoille sellaisenaan, puretaan osiksi ja tärkeimmät ja arvokkaimmat osat pyritään käyttämään uudelleen muissa laitteissa. Samsungille kyse on tietysti ekologisuuden lisäksi rahasta, sillä miljoonissa laitteissa on satojen miljoonien arvosta tekniikkaa.Länsimaissa todennäköisimmin Note7-laitteista nähdään vain osia muissa tulevissa alemman hintaluokan laitteissa, jos sitäkään. Toivottavaa toki olisi sekä kuluttajien että Samsungin kannalta, että yksikään toiseen kertaan korjattu laite ei syttyisi, kun ne löytävät tiensä Aasian markkinoille.