Kumpi kannattaa ostaa: Samsung Galaxy S9 vai Nokia 8 Sirocco?

Vertailussa

Samsung Galaxy S9

Nokia 8 Sirocco Mitat

147,7 x 68,7 x 8,5 mm

140,9 x 73 x 7,5 mm Rakenne

Paneelit lasia, runko alumiinia

Paneelit lasia, runko ruostumatonta terästä Käyttöjärjestelmä

Android 8 Oreo

Android 8 Oreo Näyttö

5,8", 18:5,9, Quad HD, Curved AMOLED

5,5", 16:9, Quad HD, P-OLED RAM

4 GB

6 GB Tallennustila

64 / 128 / 256GB

128 GB Kamera

12 MP (f/1.5 tai f/2.4) ja 8 MP (edessä)

12+13 MP (f/1.75 ja f/2.6) ja 5 MP (edessä) Sormenjälkilukija

On, takana

On, takana Suoritin

Exynos 9810 (10 nm)

Snapdragon 835 Akku

3000 mAh, langaton + pikalataus

3260 mAh, langaton + pikalataus Hinta

899 €

749 € + verot jne

Tämän vuoden Mobile World Congress, eli tuttavammin MWC-messut, eivät sisältäneet mahdotonta määrää uusia huippupuhelimia, mutta onneksi sentään pari valmistajaa päättyi esittelemään omia lippulaivatuotteitaan Barcelonassa.Näistä kaksi valmistajaa nousivat ylitse muiden: Samsung ja Nokia. Molemmilta tuli myös huippupuhelimia, joita voimme vertailla paperilla. Samsungin malliston huipulle esiteltiin uusi Galaxy S9 ja HMD Globalin uusi ykköspuhelin on Nokia 8 Sirocco.Jo ennen ensimmäisen iPhonen julkaisua Nokia oli lanseerannut laitteen, jonka nimestä löytyi lisänimi "Sirocco". Kyseistä lisänimeä on 2007 julkaistun laitteen tavoin käytetty tuomaan erityisesti erikoisen designin ja ylellisyyden vaikutelmaa, mutta voiko sitä suositella Samsungin huippumallin ohitse?Puhelimista Samsungin laite tarjoaa nykyaikaisemman muotoilun ainakin näytön osalta, sillä Nokialla käytössä on perinteisempi 16:9-kuvasuhteen paneeli. Tämä tarkoittaa, että Nokia 8 Sirocco sisältää enemmän leukaa ja otsaa, mutta erikoisesti Nokia on omaksunut Samsungin kaarevan paneelin, joka yhdistää laitteita.Teknisesti Samsungin näytössä on hieman enemmän pinta-alaa (kiitos korkeamman näytön), mutta resoluutiossa laitteet ovat samalla tasolla.Suoritinpuolella Nokia on oudosti jättänyt käyttämättä tämän vuoden Snapdragon 845 -piiriä ja tarjoaa esimerkiksi Pixel 2:sta löytyvät Snapdragon 835 -suorittimen. On kuitenkin huomioitava, että Googlen puhelimen tavoin Nokia tarjoaa merkittävästi Samsungia vähemmän muokatun käyttöjärjestelmän, jonka myötä suorituskykyero voi hävitä, tai ainakin kaveta merkittävästi.Tämän lisäksi Nokian laitteessa RAM-muistia on pari gigatavua enemmän, ja vaikkei se suoraan tarkoita nopeampaa toimintaa, niin oikein käytettynä mahdollistaa paremman suorityskyvyn.Kameroiden osalta molemmilla on kaksoiskamera, mutta Nokia luottaa hieman perinteisempään tekniikkaan tarjoten kaksi linssiä eri tarkoituksiin, kun taas Samsungilla on erittäin mielenkiintoinen mekaniikka, jolla pystyy vaihtamaan aukon kokoa. Selfiekamerassa Nokia jää Samsungin taakse niin megapikseleissä kuin aukon koossa.Nokia-puhelimessa akku on hieman Samsungia suurempi, joten erityisesti melkoisen puhtaan Androidin takia se saattaa toimia aavistuksen pidempään. Kenties tärkein Nokia 8 Siroccon etu on kuitenkin huippunopeat Android-päivitykset, joita se tarjoaa Android One -ohjelman myötä.Käytännössä laite saa päivitykset heti ensimmäisten joukossa ja on niissä varmasti Samsungia edellä, todennäköisesti monesti kuukausikaupalla.Niinpä speksien osalta Samsung on erittäin helppo valinta ja erityisesti jos haluaa uusimman suorittimen ja komeimman näytön. Puolestaan Nokian puoleen kannattaa kääntyä jos haluaa jatkossakin uusimman Android-kokemuksen ja samalla säästää hieman.