Uudet Nokia-älypuhelimet tulevat pian Suomeen

Vuosi sittenteki vasta tuloa älypuhelinmarkkinoille, mutta tänä keväänä pauhaa uudet tuulet ja Nokia-brändi alkaa taas vahvistaa asemaansa kuluttajien keskuudessa. Uusien Nokia-älypuhelimien tulosta on kerrottu lisää yksityiskohtia.Barcelonassa helmikuun lopulla paljastettu Nokia 8 Sirocco -huippupuhelimen ennakkomyynti on käynnistynyt tänään Elisalla ja DNA:lla. Varsinainen myynti alkaa kuitenkin vasta muutaman viikon kuluttua, huhtikuun 19. päivänä. Tuolloin puhelin ilmestynee esimerkiksi Teliankin valikoimiin.Huhtikuun 19. päivänä myyntiin saapuvat muutkin HMD Globalin älypuhelinuutuudet, kuten uudistettu versio viime vuonna ilmestyneestä Nokia 6:sta sekä Nokia 7 Plus. Saataville tulee siis samana päivänä kaikkiaan kolme Nokian älypuhelinta. Banaanipuhelimen myyntiintulosta ei hiiskuttu vielä mitään.Nokia 8 Siroccon suositeltu vähittäismyyntihinta on 749 euroa, Nokia 7 plussan 399 euroa ja Nokia 6:n 299 euroa