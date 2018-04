OnePlus yhteistyöhön Marvelin kanssa, uutuuslaite Avengers-versiona

OnePlussan seuraavan huippupuhelimen julkaisu lähestyy kovaa vauhtia, ja yhtiö onkin omaan erikoiseen tapaansa paljastanut jo tekniikkaa ja hieman pintaakin OnePlus 6:sta Nyt kiinalaisvalmistajan Intian konttori on päättänyt vahvistaa yhden asian lisää, joka on pyörinytkin jo huhuissa. OnePlus on uuden laitteen tiimoilta solminut yhteistyön supersankarisarjisten Marvelin kanssa, joka tarkoittaa, että uudesta laitteesta on tulossa erillinen supersankariversio.Avengers-teemainen puhelin promoaa tietysti tulevaa Avenges: Infinity War -elokuvaa ja saa Marvelin maailmasta hieman lisäväriä perusversioon verrattuna. Tässä vaiheessa tosin laitteen saapumisesta läntiseen maailmaan ei ole puhuttu, mutta täysin mahdottomana ei tarvitse pitää sitä, että myös Suomessa kyseinen erikoisversio saapuisi ainakin erittäin rajattuun myyntiin.Näin kävi myös edellisen Star Wars -version kanssa , joka tietysti tehtiin yhteistyössä elokuvabrändin nykyisin omistavan Disneyn kanssa alkuun Intiassa.Valitettavasti tietysti tässä vaiheessa laitteesta ei ole juurikaan muuta tietoa saatavilla, sillä eihän OnePlus 6 ole edes virallisesti julkistettu. Valistunut arvaus voisi olla, että laitteessa on Snapdragon 845 ja 8 gigatavua RAM-muistia.