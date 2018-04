OnePlus 6 julkistetaan jo alle kuukauden päästä

OnePlus valmistelee uuden huippupuhelimensa julkistusta parhaillaan. Tästä kertovat yhtiön kiusoittelut ja speksien paljastamiset viimeaikoina.Kiinalaisyhtiö on jo vahvistanut lisäksi, että uutuuspuhelimesta tulee erillinen Marvelin Avengers-versio myyntiin , ainakin Intiassa ja toivottavasti myös Suomessa. Nyt on paljastunut, että OnePlussan uusi laite saapuu markkinoille edeltäjiään aiemmin.Vuosien ajan OnePlus on luottanut kesä-heinäkuun julkaisuihin, mutta tällä kertaa laite julkistetaan jo ensi kuussa, kertovat huhut. Intiasta ponnistavien tietojen mukaan uutuus nähdään ensimmäistä kertaa virallisesti toukokuun 18. päivä.Laitteen odotetaan sijoittuvan suurin piirtein samoihin hintaraameihin eli alkaen-hinnaksi arvellaan noin 500 euroa. Laitteesta löytyy mm. Snapdragon 845 -piiri, 258GB tallennustilaa, 8 gigatavua RAM-muistia, vedenkestävyys sekä koko etupaneelin näyttö lovella.