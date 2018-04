OnePlus paljasti lisää OnePlus 6:n ulkonäöstä

OnePlus on pian julkaisemassa uuden huippupuhelimen, joka kantaa odotetusti nimeä OnePlus 6. Kyseinen puhelin onkin pikku hiljaa tullut tutuksi, sillä yhtiö itse on paljastanut hieman sen ulkonäöstä ja ominaisuuksista Nyt laitteesta paljastettiin hieman lisää OnePlussa Intian toimiston puolesta, sillä se julkaisi trailerin tulevan puhelimen Avengers-versiosta. OnePlus tuo uutuuspuhelimen myyntiin Avengers-versiona , joka on tietysti tehty yhteistyössä Marvelin ja sen uuden Avengers: Infinity War -elokuvan kanssa.Trailerista ei paljastu älyttömästi uutta, mutta pikainen vilkaisu esimerkiksi laitteen näyttöloveen nähdään. Lisäksi video paljastaa, että Marvel-versiossa takakansi vaikuttaa olevan ulkonäöltään hiilikuitumainen.OnePlus 6:n takakannesta on arvuuteltu kovasti ja arvioissa ovat tiukasti esiintyneet lasi ja keraaminen takakansi, mutta tämä ei valitettavasti ainakaan vahvista kumpaakaan kyseisistä vaihtoehdoista, mutta ne ovat edelleen mahdollisia.Videosta voidaan vahvistaa myös yksi aiemmin paljastunut yksityiskohta: hälytyskytkin ei ole kadonnut, vaan ainoastaan vaihtanut sivua vasemmalta oikealla.