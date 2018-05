Uusi Nokia X6 -älypuhelin esiteltiin Kiinassa

Nokia on esitellyt tänään Kiinassa aiemmin jo vuodetun Nokia X6 -puhelimen. Huhuissa laitetta kutsuttiin nimellä Nokia X, mutta HMD Global päätyi julkaisemaan laitteen nimellä X6, joka tietysti on tuttu nimi vuosien takaisesta Symbian-puhelimesta.Nokia X6 sisältää liki koko näytön kokoisen näytön, jossa on iPhone X:n kaltainen lovi laitteen yläreunassa. Lovesta löytyvät tietysti kuulokekaiutin sekä etukamera. Näytöllä on kokoa niin ikään iPhone X:n tavoin 5,8 tuumaa ja tarjoaa Full HD+ -resoluution. Muistia on versiosta riippuen 4 tai 6 gigatavua ja tallennustilaa 32 tai 64 gigatavua.Laite muistuttaa kovasti paitsi iPhone X:ää niin vielä enemmän Huawein P20 ja Honor 10 -malleja sekä tänään Nokia X6:n tavoin julkistettua OnePlus 6 -huippupuhelinta. Nokia X6 on kuitenkin keskihintaluokan malli, josta kertoo mm. kaksoiskameran vain 5 megapikselin mustavalkosensori. Värisensorilla on tosin tarkkuutta 16 megapikseliä, kuten etukamerallakin.Lisäksi laitteessa on Qualcommin keskiluokanpiiri Snapdragon 636, joka ei tietysti pärjää huipputason Snapdragon 845:lle eikä edes Huawein aiemmin mainituissa laitteissa käyttämälle Kirin 970 -piirille.Nokia X6 saapuu markkinoille kolmella eri värivaihtoehdolla: sininen, musta ja valkoinen. Laitteella on Kiinassa hintaa versiosta riippuen 200 euron molemmin puolin, mutta valitettavasti Eurooppaan saapumisesta ei ole tässä vaiheessa mitään tietoa.