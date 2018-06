Tämä Samsungin tulevan taittuvan puhelimen prototyyppi peruttiin

Samsung Project V

SM-G929F

CANCEL pic.twitter.com/NhBLH6grZK -- 萌萌的电教 (@MMDDJ_) June 16, 2018





Älypuhelinvalmistajilta on odoteltu mullistavaa uudistusta kosketusnäyttölaitteisiin jo vuosikausia. Eritysesti korealaisvalmistaja Samsungilta innovaatioita voidaan odottaa, ja kaarevien näyttöjen osalta niin tapahtuikin.Toinen vuosikymmenen alusta asti uumoiltu näyttöuudistus on taittuva näyttö. Sellaistakin on huhuttu erityisesti Samsungilta jo muutaman vuoden ajan ja Galaxy X -mallinimellä tunnetun laitteen julkaisun on tarkoitus olla valmis ensi vuoden alkupuolella Nyt verkkoon on vuotanut kuvia laitteesta, jonka väitetään olevan peruttu Samsungin prototyyppilaite. Samsung on ilmeisesti päättänyt perua tämän kyseisen version, mutta Galaxy X:n julkaisu ensi vuoden MWC-messuille on edelleen hyvinkin mahdollista.Kuvissa esiintyvän taittuvan laitteen mallinimi on SM-G929F ja se tarjoaa kaksi 16:9-kuvasuhteen näyttöä, joita voi käyttää vierekkäin tai erikseen taitettuna omille puolilleen. Koska kyseessä on peruttu prototyyppi, niin lopullisen laitteen ulkonäkö voi erot melko olennaisestikin.Yksi muutos voisi olla, että lopullisessa laitteessa on todellinen taittuva näyttö eikä vain kaksi erillistä näyttöä, kuten tässä prototyypissä. Toivoa sopii myös, että melko jämerää ulkoasua on saatu hiottua hieman virtaviivaisemmaksi.Olipa ulkoasu millainen vain, niin Galaxy X tuskin tulee kiinnostamaan kaikkia, erityisesti sillä hintalapun odotetaan nousevan lähelle kahta tonnia. Tähän toki myös valmistaudutaan Samsungin toimesta ja lopullisen laitteen valmistusmäärät ovat huhujen mukaan vain muutamia satoja tuhansia laitteita.