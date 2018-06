Vertailussa oman aikansa hirviökamerat: Nokia 808 PureView vs Huawei P20 Pro

Kohde 1: Kukkapurkki

Kohde 2: Tyrkisk Peber

Kohde 3: Kissa

Kohde 4: Kukka

Kohde 5: Piha

Loppupäätelmä

Maailman kolmanneksi suurimmaksi älypuhelinvalmistajaksi viimeisten muutaman vuoden aikana noussut Huawei tunnetaan pääasiassa keskihintaluokan laitteista, mutta hiljattain se on alkanut haastamaan aivan huipputasonkin älypuhelimet.Tänä keväänä julkaistiin kenties yhtiön kaikkien aikojen mielenkiintoisin laite, jossa innovoidaan uudenlaisilla kameraratkaisuilla. Huawei P20 Pro sisältää markkinoiden ensimmäisen kolmoiskameran, joka tarjoaa myös peräti 40 megapikselin sensorin.40 megapikselin sensori on harvinaisuus, mutta ei missään tapauksessa ensimmäinen älypuhelimessa. Näin tarkka kamera löytyi tietysti Lumia 1020:sta sekä ensimmäistä kertaa Nokia 808 PureView -mallista.Yli kuusi vuotta sitten esitelty Nokia 808 PureView'n kamera sisältää 41 megapikselin sensorin, joka tuottaa 4:3-kuvasuhteella kuvia 7152 x 5368 -resoluution eli n. 38 megapikselin tarkkuudella. Vastaavasti Huawei P20 Pro tuottaa 7296 x 5472 -resoluution eli n. 40 megapikselin kuvia.Molemmista löytyy myös ylinäytteistystä käyttävä moodi (jatkossa "normaali kuvaustila"), jossa kuvat tallentuvat 808 PureViewillä 3264 x 2448 eli kahdeksan megapikselin resoluutiolla tai P20 Pro:n tapauksessa 3648 x 2736 eli kymmenen megapikselin tarkkuudella.Itse sensorit ovat kylläkin eri kokoa, joka paljastuu myös ulkoisesti. Nokia 808 PureView'ssä kamerkumpu on melkoinen, joka kertoo myös suuremmasta sensorista linssien alla. P20 Pro:n sensorilla on koko 1/1.7" ja 808 PureView'llä puolestaan 1/1.2", joka käytännössä tarkoittaa liki kaksinkertaista pinta-alaa.Alla oleva kuva kertoo paremmin todellisen kokoeron.Näin ollen Nokia 808 PureView'llä on yksi etu Huawein uutuutta vastaan. Suurempi kenno tarkoittaa enemmän valoa ja siten paremman suorituskyvyn varsin yleisesti.On kuitenkin huomioitava, että kuudessa vuodessa mobiililaitteiden kuvakennot ovat tietysti kehittyneet melkoisesti, joten nähtäväksi jää kuinka kuvat vertautuvat toisiinsa.P20 Pro on luonnollisesti edellä monessa suhteessa, joita emme tule tässä vertailemaan. Esimerkiksi kuvausnopeus on aivan eri luokkaa, sehän oli jo aikanaan 808 PureView'n ongelma, videokuvaus on astetta tarkempaa ja tarjoaa kuvanvakauksen ja kolmoiskameran tarjoamat kaksi muuta kameraa tuovat aivan omat hyötynsä.Tulemme siis vertailemaan vain 40 megapikselin ja 10 megapikselin tavallisia still-kuvia. Pidemmittä puheitta itse kuvien vertailuun.P20 Pro tuottaa usein ylikorostuneita värejä ja vibranssin maksimointi tarkoittaa, että värien kontrasti jää varsin vähäiseksi. Huawein laite häviää tässä normaalin kovaustilan tapauksessa yliampuvan värikylläisyyden takia, mutta tarkkuudessa ei ole nähtävissä suuria eroja.Kuvat täydellä tarkkuudella kertovat puolestaan enemmän pikselitason suorituskyvystä. Värikylläisyys on edelleen läsnä, mutta tässä paljastuu, että P20 Pro:n kuva on selkeästi sumeampi ja näin yksityiskohtia katoaa.Alkuperäiset: Huawei P20 Pro 40MP ja Nokia 808 PureView 38MP Tällä kertaa värikylläisyys on enemmän kohdallaan Huaweilla, ja se ei kärsi Nokian tavoin hieman aneemisesta värimaailmasta, jossa korostetaan vain sinistä purkkia. Värien lisäksi kontrasti on parempi Huaweilla.Valitettavasti kuvat ovat hieman eri kohdista, joten täydellistä vertailua yksityiskohdista ei saatu. 100 prosenttinen näkymä kuitenkin paljastaa Huawein laitteen tekemän terävöinnin, jonka myötä menetetään hieman yksityiskohtia. Nokian pehmeämpi kuva ei kuitenkaan näytä yhtä hyvältä "kaukaa katsottuna".Terävöitystekniikka paljastuu tästä kuvasta erityisen hyvin. Huaweilla sekä kissan karvat että pylvään mattomateriaali ovat selkeästi terävämmät, josta tulee vaikutelma tarkemmasta kuvasta. Todellisuudessa enempää tarkkuutta kuvassa ei ole, mutta Nokia ei ole uskonut kuvan terävöitykseen, vaan se on tehtävä jälkikäteen, jos sellaista haluaa.Lisää tarkkuudesta voi päätellä parista muusta otoksesta, joihin pääsee alta.Muut otokset: Kissa 2, Kissa 3 Vaikka Nokiasta löytyy suurempi sensori ja sen myötä enemmän valovoimaa, niin hämärässä sen kuvat jäävät helposti pimeämmiksi kuin Huaweilla. Lisäksi syvyysterävyys ei ole samalla tasolla, jolloin esimerkiksi lasipurkin yksityiskohdat jäävät pimentoon.808 PureView'n tarkennus on myöskin vähänkin pimeässä merkittävästi heikompi, ja se tarvitsee usein avukseen valoa salamalta. Hämärässä kuvaaminen on ehdottomasti Nokialla hankalampaa.Pihan kuvasta paljastuu laitteiden täysin erilaiset prosessoinnit, joissa Huawein kuva vaikuttaa terävältä ja värikkäältä ja Nokia puolestaan pehmeältä tai jopa sumealta ja värikylläisyydessä on erityisesti parannettavaa. Todellinen värimaailma on jotain näiden kahden välimaastosta.Täydellä tarkkuudellakin vertailusta paljastuu, että tarkkuus on hienoisesti Huawein puolella, mutta osa vaikutuksesta on selvästi terävöityksen ansiota.Kaikissa tapauksissa toki erot eivät olleet näin selviä, jos niitä oli edes havaittavissa tarkkuuden osalta. Väreistä (ja terävyydestäkin usein) toki kuvat tunnistaa aina omikseen.Tässä muita täyden tarkkuuden vertailuesimerkkejä: Kana Nokia 808 PureView pysyy melkoisen hyvin edelleen 40 megapikselin nykyälypuhelimen menossa mukana, ainakin mitä tulee tarkkuuteen. Osassa tapauksista PureView-kamera onnistui jopa Huawein laitetta paremmin, ja tiedostoistakin paljastuu, että useimmiten kuvainformaatioita on tallennettu pienemmästä megapikselimäärästä riippumatta enemmän.Nykyisin älypuhelinvalmistajat osaavat tosin paremmin hyväksikäyttää kuvan prosessointia, jolloin terävöityksellä ja värikylläisyyden lisäämisellä saadaan aikaiseksi ainakin pintapuolisesti viehättävämpi kuva. Tämä onnistuu jälkikäteen useimmiten myös Nokian kuvissa kuvankäsittelyohjelmalla, mutta se on tietysti ylimääräinen askel.Huomioitavaa on tosin, että Huawein yltäkylläinen prosessointi on joskus hieman ärsyttävänkin aggressiivista. Erityisesti näin on, jos antaa laitteen tekoälyn vaikuttaa kuvauskohteen tunnistamisen avulla säätää asetuksia.Vaikka kuvien perusteella voi hyvin päätyä lopputulokseen, että Nokia tuottaa näissä olosuhteissa keskimäärin parempia kuvia, niin on hyvä huomioida, että P20 Pro mm. ottaa kuvia monta kertaa nopeammin ja pystyy merkittävästi parempaa videokuvaukseen. Huawein kameraan ja itse puhelimen ominaisuuksiin voit tutustua paremmin Huawei P20 Pro -arvostelussamme Mitä mieltä olet kuvista? Onko nykyisten älypuhelinten kuvaprosessointi liian aggressiivista? Onko pehmeys yhtä kuin epätarkkuus? Kumpi laitteista pärjäsi paremmin? Kerro näkemyksesi kommenteissa alla.