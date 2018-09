Android täytti 10 vuotta – Tästä puhelimesta kaikki alkoi

Ensimmäisen Android-mobiilikäyttöjärjestelmään perustuvan älypuhelimen julkaisusta on tullut kuluneeksi 10 vuotta . Vuosikymmenen takaisista tunnelmista voit käydä lukemassa Puhelinvertailu.comin vuoden 2008 uutisista Historian ensimmäinen Android-puhelin oli HTC:n T-Mobilelle kehittämä G1 , joka osoittautui heti erittäin suosituksi . Puhelimesta löytyi liukuva näppäimistö, mutta iPhonen hengessä siihen lisättiin myös kosketusnäyttö. Näppäimistölliset Android-puhelimet sinnittelivät markkinoilla monta vuotta, mutta lopulta ne katosivat ja täyskosketusnäytölliset laitteet valtasivat alaa.Androidin kasvutarina vetää vertojaan, sillä nykyisin maailmalta löytyy yli kaksi miljardia aktiivisessa käytössä olevaan Android-laitetta. Puhelimien lisäksi käyttöjärjestelmä löytyy tableteista, älykelloista, älytelevisioista ja autoistakin. Suuren aktiivisten laitteiden määrää kuitenkin selittää se, että ilmaiseksi laitevalmistajille tarjottava ohjelmisto on ollut ykkösvalinta kaikkein halvimpiin älypuhelimiin. Android on tästä syystä erityisen suosittu kehitysmaissa.