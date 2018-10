Android 9.0 Pie tarjoaa lovinäytöille lisähyötyä

Lovinäytöt tulivat nyt myös Googlen Pixel-puhelimiin.

Viimeisten parin vuoden aikana älypuhelinten näytöt ovat kasvaneet siihen malliin, että ensin etupaneelista tilaa sai tehdä kotinäppäimet ja nyt näyttöjä on laajennettu jo yläreunukseenkin.Niinpä näyttötrendi numero yksi on ollut lovinäytöt, jotka ympäröivät etukameran ja sensorien paikan näytöllä. Näin tekee myös Google, jonka kolmannen sukupolven Pixel-laitteista löytyy myös lovi Asetuksista voi nyt valita millaisen loven Androidin käyttöliittymä luo. Vaihtoehtoina on kolme eri kokoista lovea sekä erillinen valinta Pixel-laitteille.Lisäksi Google on tuonut paremman tuen yleisemmin laitteille, joissa on pidemmät näytöt. Tämä tarkoittaa käyttöliittymäuudistuksia erityisesti näytöille, joiden kuvasuhde on 18:9 tai pidempi.