Hallitus haluaa ajokortin virallisesti älypuhelimeen, sovellus alkuvuodesta

Trafi on jo viime vuodesta testannut uudenlaista mobiililaitteissa toimivaa ajokorttia. Nyt hallitus on esittänyt mobiiliajokortin käyttöönottoa.Mobiililaitteissa toimiva ajokortti ei korvaa täysin perinteistä ajokorttia, vaan hallituksen esityksen mukaan toimii rinnakkain nykyisen fyysisen ajokortin kanssa.Sähköisesti esitettävä ajokortti toimisi kuitenkin täysin samoin kuin fyysinen versio esimerkiksi ajo-oikeuden todistamiseen ja kaupan kassalla alkoholijuomien ostamiseen, olettaen, että kauppapaikka hyväksyy ajokortin. Se ei ole tosin virallinen henkilötodistus, kuten ei perinteinenkään ajokortti.Sovellus olisi hallituksen mukaan vapaaehtoinen ja maksuton palvelu kaikille ajokortin haltijoille ja lakimuutos on tarkoitus saada voimaan vuoden 2019 alusta.Liikenne- ja viestintäministeriöstä eli Trafista kerrotaan Ylelle , että mobiiliajokorttia on testattu liki 3 000 vapaaehtoisen voimin ja arviot ovat olleet positiivisia.Trafin Maija Ahokas kertoo, että mobiiliajokortti on tarkoitus saada ladattavaksi helmikuuhun mennessä. Aivan Autoilija-sovelluksen arvioituun syksyn julkaisuun ei siis ainakaan ehditä, mutta lainsäädännön muutoksella varmistetaan mobiiliajokortin pätevyys.