Lisää vahvistusta Nokian viisikameraiselle huippupuhelimelle

Nokia, eli HMD Global, järjestää alkukuusta julkistustilaisuuden Araabiemiraattien Dubaissa, johon on mahdollista päästä jopa fanina mukaan Tilaisuudesta odotetaan tietysti uusia älypuhelimia, joista huhuissa ovat olleet mm. uusi huippuedullinen Nokia 2.1 sekä lippulaivamalli Nokia 8:n toinen tuleminen Nokia 8.1.Kuitenkin eniten laitteista odotetaan uutta viidellä takakameralla varustettua Nokia 9 -huippumallia, josta on vuotanut kuvia ja hieman tietojakin Nyt Nokia 9:n julkistukselle lisävahvistuksia tulee kotelovalmistajilta. Väitetysti laitteen ulkomittoihin perustuva kotelo on vuotanut kuvissa, joista paljastuu takakameroiden uniikki asetelma sekä nappien ja aukkojen sijainnit.Kuva vaikuttaa olevan yhteensopiva aiemman vuodon kanssa, mutta tietysti tämä ei vielä tarkoita, että laite on tulossa tai esitellään 5. joulukuuta. Toivoa kuitenkin sopii.