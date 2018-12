Parhaat puhelimet 300 - 500 eurolla

Suorituskyky

Parhaat puhelimet 300 - 500 euroa (satunnaisessa järjestyksessä), näet tämän päivän hinnat eri kaupoista kullekin puhelimelle klikkaamalla kyseisen puhelimen mallia:

Vuoden loppu lähestyy ja joulusensonki on parhaillaaan kuumimmillaan käynnissä. Niin ollen onkin oiva katsastaa loppuvuoden 2018 parhaat älypuhelimet.Koska perinteisesti huippupuhelimet saatavat eniten tilaa mediassa, myös meillä, niin tässä tapauksessa otamme käsittelyyn edullisemmat älypuhelimet, jotka ovat mielestämme suosittelemisen arvoisia.Katsastamme älypuhelimet hintakategorioittain (100 - 200 euroa, 200 - 300 euroa, 300 - 500 euroa), joista tässä tapauksessa käsittelemme 300 - 500 euron hintakategorian.Älypuhelinten niin kutsuttu keskiraskassarja, ja erityisesti sen ylempi pää, on viime vuodet täyttynyt yhä tehokkaammista ja paremmin varustelluista malleista, jotka tuovat aimo annoksen huippupuhelinta noin puolet edullisemmalla hintalapulla.Samsungin ja Applen tuhannen euron puhelinten rinnalla on kaksi, jopa kolme kertaa edullisempia puhelimia, jotka ovat monille käytössä lähes yhtävertaisia markkinoiden ykköslaitteisiin nähden.Tarjolla on korkealaatuisia näyttöjä, huipputason suorituskykyä tarjoavia piirejä ja kameroita, jotka sokkotestissäkin lähestyvät kärkilaitteita.Koska hintahaitari on tässä kategoriassa 200 euroa, eli puhelimen hinta voi olla toiseen verrattuna liki kaksinkertainen, niin eroja on taatusti luvassa.Kaikki lopun laitteet ovat kuitenkin suositeltavia, ja riippuu käyttäjän preferensseistä mihin kannattaa sijoittaa, niinpä toivomme, että luet artikkelin läpi huolella ennen valintaa.Suorituskyvyn suhteen tässä hintakategoriassa lähestytään jo aivan huippupuhelimia. Snapdragon 845 -piiri, joka on keskiössä myös tonnin hintaisissa lippulaivamalleissa, löytyy kaikista paitsi kahdesta mallista.Nokia luottaa Snapdragon 636 -piiriin, joka on varsin tyypillinen keskihintaisissa laitteissa, ja P20:ssa on puolestaan Huawein laitteille tyypillisesti omaa tekoa oleva Hisilicon Kirin 970 -piiri, joka on myös hieman Snapdragon 845:ttä hitaampi, mutta Nokian piiriä vauhdikkaampi.Suorituskyky ei ole suuri ongelma missään näistä laitteista, mutta selkeästi vähiten suorituskykyä löytyy joukon edullisimpiin lukeutuvasta Nokia 7.1:stä.Nokian laitteesta tosin löytyy Googlen puhdas Android-kokemus, jota kutsutaan nimellä Android One, jonka pyörittämiseen ei tarvita välttämättä mahdottoman tehokkaita ytimiä.Niinpä päivittäisessä käyttöliittymän sulavuudessaan Nokia 7.1 on varmasti samaa kastia huippupiireillä varusttujen laitteiden kanssa.Pelisuorituskyvyssä, erityisesti niissä raskaammissa, voi kuitenkin näkyä eroja, ja niissä Snapdragon 845 -laitteet, eli Xiaomi Pocophone F1, Meizu 16, LG G7 ThinQ sekä OnePlus 6, pärjäävät parhaiten.Vaikka valintamme koostui kaikkiaan kuuteen eri puhelimeen noin 150 euron hintahaitarilla, niin ainakin näyttöjen osalta jotain yhteistä ne ovat löytäneet. Jokaisessa laitteessa on noin kuuden tuuman näyttö.Koot vaihtelevat Huawei P20:n pienimmästä 5,8 tuumasta OnePlus 6:n suurimpaan 6,28 tuuman näyttöön.Tarkkuudessa valtaa myös miltei yksimielisyys. LG:tä lukuunottamatta kaikissa on Full HD+ -resoluutio, jonka pikselimäärä vaihtelee vain hieman pystysuunnassa. LG:ssä on ainoana aivan markkinoiden huipputasoa oleva QHD+-resoluution näyttö.LG:n näyttö on tosin IPS LCD, kun Meizu 16:ssa ja OnePlus 6:ssa on tarjolla esimerkiksi parempaa kontrastia tarjoava AMOLED-näyttö, jota pidetään nykyisin yleisesti parempana näyttötekniikkana.Näyttölovet löytyvät Meizun laitetta lukuunottamatta kaikista, ja laitteiden koko vaihtelee tasaisesti näytön koon mukaan. Akkujen koko ei ole aivan samalla tavoin kuitenkaan suhteessa laitteen kokoon.Suurin akku on Xiaomi Pocophone F1:ssä (peräti 4000 milliampeerituntia) ja perässä ovat Huawei P20 3400 mAh:lla ja OnePlus 6 3300 mAh:lla. Perää pitävät LG, Meizu ja Nokia noin 3000 mAh:lla.Kameroissa jatkuu tämän hintakategorian tuttu trendi, joka on tietysti laskeutunut kalliimmista puhelimista. Kaikissa laitteissa on takana kaksoiskamera, joiden pääkameran resoluutio vaihtelee 12 ja 16 megapikselin välillä.Melkoisen samankaltaisia laitoksia, vai kuinka?Itseasiassa kameran laatuun vaikuttaa niin monta asiaa, että sen selittämiseen vaadittaisiin erillinen artikkeli testeineen, mutta yleisesti voidaan kuitenkin vetää muutamia johtopäätöksiä.Megapikselimäärän lisäksi vaikuttavat muun muassa aukon suuruun eli aukkoluku sekä tietysti toissijaisen kameran megapikselimäärä. Lisäksi suuressa osassa on valmistajan softaosaaminen, jonka tuotoksena kuvien prosessointi voi tuoda esiin melkoisia eroja.Peruskameran osalta ja numeroiden perusteella helpoimmat suositukset menevät OnePlus 6:n ja LG G7 ThinQ:n suuntaan, jotka eivät luota ainoastaan megapikselimäärään (16+20MP ja 16+16MP samassa järjestyksessä), mutta lisäksi tarjoavat joukon suurimmat aukot eli pienimmät aukkoluvut (f/1.7 ja f/1.6).Seuraavaksi valinta menisi todennäköisesti Meizun (1,55 µm) ja Huawein (1,55 µm) suuntaan, sillä niissä aukkoluvut ovat myös melkoisen kohdillaan ja lisäksi pikselikoot ovat joukon suurimmat.Edullisimmat laitteet, Nokia 7.1 ja Xiaomi Pocophone F1, sisältävät 12+5MP-kamerakombinaation, jotka ovat paperilla joukon heikoimmat, mutta se lienee ymmärrettävää hinnasta johtuen. Kyseiset laitteet voivat myöskin tilanteesta riippuen päihittää ainakin keskikastin Meizun ja Huawein kuvauskyvyissä.Tallennustilan osalta parhaiten varusteltuja ovat kiinalaiset Huawei P20, Xiaomi Pocophone F1 ja Meizu 16, joissa tallennustilaa on 128 gigatavua. Lopuissa tallennustila rajoittuu tässä hintakategoriassa 64 gigatavuun, joskin Nokiassa ja LG:ssä on Xiaomin tavoin vielä microSD-muistikorttipaikka, jolla tilaa saa lisää.RAM-muistin osalta voiton vievät OnePlus 6, Meizu 16 ja Xiaomi Pocophone F1, joissa mm. moniajon toimivuudesta pitää huolen kuusi gigatavua RAM-muistia. Muissa kolmessa RAM-muistia on neljä gigatavua.Käyttöjärjestelmä on kaikissa Android, mutta versiot vaihtelevat hieman. Onneksi yksikään laitteista ei ole enää Androidin seitsemännessä Nougat-versiossa, joten äärimmäistä hätää päivitysten suhteen ei ole.Parhaimmistoa tällä alueella tarjoavat OnePlus 6 sekä Nokia 7.1, jotka tarjoavat jo päivityksen Android 9.0 Pie -versioon, joita muilla valmistajilla ei ole vielä tarjota. Todennäköisesti näiden kahden laitteen Android-päivitykset tulevat myös jatkossa varmimmin.Nokia 7.1 kuuluu lisäksi Android One -järjestelmään, joka takaa Googlen turvallisen ja puhtaan Android-kokemuksen.LG on luvannut Android Pie -päivityksen myös, mutta ei ole vielä onnistunut sitä toimittamaan Korean ulkopuolella. Xiaomin ja Meizun ohjelmistotuki on hieman arvoitus, ja niiden ohjelmisto on myös suomalaisilla varmasti tuntemattomin.Huawei on tässä suhteessa keskikastia.Vertailun 150 euron hintahaitariin mahtuu monenlaista puhelinta, vaikka ne ovat ulkoisesti hyvin samankaltaisia. Eroja silti löytyy niin näytöistä, akuista, suorittimista, kameroista kuin käyttöjärjestelmistäkin.Yksi eroavaisuus mitä emme käsitelleet on sormenjälkilukija, joka löytyy kaikista, mutta Huaweissa se on ainoana sijoitettu etupaneeliin näytön alapuolelle ja Meizulla se on puolestaan sijoitettu näytön sisään.Jälkimmäinen vaihtoehto on todennäköisesti esteettisesti paras, mutta samalla hitain käytössä. Huawein ratkaisu on puolestaan esteettisesti heikoin, mutta joidenkin mielestä paras sijainti sormenjälkilukijalle.Lopulta valintaan täytyy tietysti liittää myös hinta, joka Nokialla ja Xiaomilla on alhaisin ja puolestaan OnePlussalla ja Meizulla korkein. Vikaan tuskin kuitenkaan menee minkään kuuden laitteen suhteen mikäli hyväksyy artikkelissa läpikäymämme realiteetit.Muista myös lukea edullisen pään suosituksemme: Paras puhelin 100 - 200 eurolla ja Paras puhelin 200 - 300 eurolla