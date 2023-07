Parhaat puhelimet alle 300 euroa (2023 kesä)

Minkälainen on alle 300 euron puhelin?

tarjoavat riittävästi ominaisuuksia monille käyttäjille nopean ja tarkan näytön, kohtuullisen suorituskyvyn ja hyvien kameroiden muodossa. Nämä listalle päätyneet puhelimet ovat sellaisia, joita meidän mielestä kannattaa harkita.Alle 300 eurolla saa puhelimen, jossa on 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa. Varsinkin 128 gigatavua riittää useimmille käyttäjille, sillä tällöin puhelimeen mahtuu paljon kuvia sekä sovelluksia.Monet puhelimet tarjoavat jo tehokasta suorituskykyä netin selaamiseen sekä pelaamiseen. Lisäksi käytännössä kaikki tämän hintaluokan laitteista tarjoavat uuden sukupolven 5G-yhteydet. Lisäksi keskusmuistia puhelimista löytyy 4 tai 6 gigatavua. Myös akkukestot yltävät hyviin lukemiin useimpien laitteiden kohdalla.Tämän hintaluokan puhelimissa on jo Full HD+ -tasoinen näyttö, josta on hyvä katsella videoita ja selata nettiä. Myös korkeammat virkistystaajuudet ovat yleistyneet edullisemmassa hintaluokassa. Joissakin tämän hintaluokan puhelimissa on 90/120 hertsin virkistystaajuuden näyttö, joka tarjoaa yleisesti sulavamman käyttökokemuksen.

Parhaat puhelimet alle 300 euroa

OnePlus Nord 2T

Samsung Galaxy A34

Alle 300 euron puhelimelta sopii jo odottaa hyvää kameraratkaisua. Mikään näistä tuskin tulee pahemmin pettämään käyttäjän tarpeita, vaikkakin parempaa kameraa saa isommalla rahasummalla. Sen verran pitää mainita kameroista, että suurempi megapikselimäärä ei tee kamerasta automaattisesti parempaa. Lisäksi monet puhelimet sisältävät neloiskameran, mutta useassa tilanteessa vain kaksi näistä on oikeasti hyödyllistä.julkisti-puhelinmallin toukokuussa 2022. Laite tuli aikoinaan saataville 399 eurolla, mutta nykyään tätä kännykkää myydään 299 eurolla , joka tekee siitä suosittelemisen arvoisen.Nord 2T:ssä on muun muassa todellä hyvä AMOLED-näyttö, laadukas fyysinen rakenne, erinomainen pääkamera ja nopea pikalataus. Puhelin on arvosteltu Puhelinvertailun toimesta , jossa laitteelle annettiin neljä tähteä. Miinusta annettiin mm. hinnasta, joka on nyt siis parempi. Galaxy A34 tarjoaa alle 300 eurolla pari juttua, joita muista puhelimista tässä hintaluokassa ei löydy.Galaxy A34 on veden- ja pölynkestävä IP67-luokituksen mukaisesti ja Samsung tarjoaa päivityksiä tälle laitteelle jopa Android 17 -versioon asti eli useamman vuoden ajan. Lisäksi laittessa on mm. 6,6-tuumainen AMOLED-näyttö, jossa on Full HD+ -tarkkuus ja korkea 120 hertsin virkistystaajuus. Sisällä on 5000 mAh akku ja MediaTek Dimensity 1080 -piiri.Kuvaaminen onnistuu optisella vakautuksella varustetulla 48 megapikselin pääkameralla, 8 megapikselin ultralaajakulmalla ja 5 megapikselin makrolla.Katso myös: