Onko järkeä ostaa yli 500 euron kännykkä? Ja jos sellaisen haluaa, mikä kannattaisi ostaa? Listasimme parhaat kalliit puhelimet

Kun puhelin maksaa yli 500 euroa, käytännössä siinä on kaikki mahdollinen, mitä kuvitella saattaa puhelimeltaan. Hintahaitari on toki tässäkin tapauksessa valtava: kalleimmat puhelimet maksavat noin 2000 euroa, joten hintaskaalana yli 500 euroa on hurjan iso.Jokainen yli 500 euroa maksava puhelin on kuitenkin käytännössä nykypäivänä erinomainen laite, joten sinänsä huonoa puhelinta et varmasti tästä hintaluokasta tule ostamaan. Siksi olemmekin keränneet tähän tärppejä yli 500 euroa maksavista luureista, joissa on mielestämme loistava hinta-laatu -suhde - tai ne täyttävät tietyn tarpeen erinomaisesti.Apple iPhone 12 mini on listallamme kahhdesta syystä: se on edullisin täysverinen iPhone, joten omenapuhelinta itselleen etsivän kannattaa ehdottomasti suunnata katseensa tähän malliin. iPhone 12 minin arvostelussamme kehuimme puhelinta varsin vuolaasti - eikä syyttä.Lisäksi iPhone 12 mini on myös yksi harvoista huippuluokan puhelimista, joka on fyysisesti selkeästi muuta tarjontaa pienempi. Eli jos haaveissa on huippupuhelin, joka sopii paremmin käteen, eikä omenamaailma pelota, on iPhone 12 mini ehdottomasti harkinnan arvoinen hankinta.

Android-maailman yksi hinta-laatu -suhteeltaan parhaista kännyköistä on ehdottomasti Samsungin syksyllä 2020 julkaisema ns. Fan Edition -versio SGS20 -mallistaan. Puhelimen hintaa on saatu painettua reippaasti isosiskojaan alemmas, tinkimättä kuitenkaan mistään oleellisesta. Samsung Galaxy S20 FE nappasikin arvostelussamme täydet viisi tähteä juurikin erinomaisen hinta-laatu -suhteensa ansiosta.Toinen hieman erikoisempi valinta listallamme on Sonyn "toiseksi paras" kännykkä, eli Xperia 5 II. Se on mielestämme hintaansa nähden kenties markkinoiden paras kamerapuhelin - ja on samalla yksi harvoista pienempään käteen sopivista huippu-Androideista. Sonyn pikkuinen kärsii oikeastaan ainoastaan kehnohkosta etukamerasta, joka on mielestämme sen lähes ainoa kauneusvirhe.Samsung Galaxy S20 FE:n kenties kovin haastaja sarjassaon OnePlus 8T.OnePlussan syksyllä 2020 julkaisema malli on loistava paketti, jossa ei ole juurikaan tingitty mistään, mutta on saatu silti pidettyä hinta maltillisena. Arvostelussamme annoimme OnePlussalle 4,5 tähteä viidestä Jos taas et etsi nimenomaan huikeaa hinta-laatu -suhdetta vaan haluan absoluuttisesti parhaan mahdollisen Android-puhelimen, valintamme kallistuu SGS21 Ultra -malliin, joka julkaistiin alkuvuodesta 2021.Puhelin on hurjan hintainen, reilusti yli 1000 euroa, mutta se on mielestämme kenties parasta mitä Android-maailmassa tällä hetkellä voi rahalla saada. Hintaa siinä on liikaa, vaikka puhelin loistava onkin, mutta.. Jos hinta ei ole ongelma, osta tämä.Jos taas haet nimenomaan omenapuhelinta ja hurja hinta ei pelota, on iPhone 12 Pro Max oikea valinta. Se on Applen näkemys puhelimesta, jossa on lyöty yhtiön kaikki osaaminen yhteen pakettiin ja lätkäisty päälle sydänkohtauksen aiheuttava hintalappu.Kuten SGS21 tapauksessa, tämä ei missään nimessä ole loistavaa hinta-laatu -suhdetta tarjoava paketti, vaan huipuista huipuin Applen malli, jossa on hintaa mielestämme ominaisuuksiin nähden kuitenkin liikaa. Mutta jälleen, jos raha ei ole ongelma ja haluat Applen, osta tämä.Jos budjetti onkin hieman eri haarukassa, auttavat osto-oppaamme siinäkin tapauksessa: