Parhaat puhelimet alle 200 euroa (2023 kesä)

Minkälainen on alle 200 euron halpa puhelin?

Alle 200 euron kännykkä on älypuhelimien kohdalla puhuttaessa halpa älypuhelin. Tähän hintaluokkaan ei kovinkaan paljoa panosteta valmistajien toimesta, mutta muutamia kohtuullisia vaihtoehtoja löytyy.Tällaiset halvat puhelimet eivät pärjää suorituskyvyn, kameran tai näytön suhteen kärkipään puhelimille eli ihmeitä näiltä laitteita ei kannata odottaa. Alle 200 euron laite on kuitenkin monelle toimiva, hyvä peruspuhelin tavalliseen käyttöön.Halvan älypuhelimen tyypillisiin ominaisuuksiin lukeutuvat nykyään Full HD+ -näyttö, vähintään 64 gigatavua sisäistä tallennustilaa sekä yleisesti kohtuullisen pätevä pääkamera. Näytöt ovat tyypillisesti isohkoja tässä hintaluokassa, mutta käyttävät paremman AMOLED-tekniikan sijaan LCD-tekniikkaa.Suorituskyky yltää halvan puhelimen kohdalla kohtuulliselle tasolle, mutta huippuluokan tehokkuudesta on turha haaveilla. Tyypillisesti alle 200 euron puhelimella pärjää erittäin hyvin sosiaalisen median selaamisessa sekä kevyemmän puoleisessa pelaamisessa.

Parhaat, halvat puhelimet alle 200 euron hintaluokassa

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

Galaxy A23 5G

HONOR 90 Lite

Halvat älypuhelimet tarjoavat jopa erittäin hyvää akunkestoa isohkojen kapasitteettien ja virtapihien piirien myötä. Kevyellä käytöllä puhelimella voi pärjätä helposti parin päivän ajan. Akkukesto on yleensä näiden laitteiden vahvimpia puolia.Pääkameran osalta osa puhelimista tarjoaa jopa 48 megapikselin sensoria, vaikka megapikselin määrä ei kerro kaikkea kuvanlaadusta. Yleisesti halvat älypuhelimet ovat kuitenkin suhteellisen hyviä laitteita kuvaamiseen valoisissa olosuhteissa. Lisäksi jotkut puhelimet tarjoavat pääkameran rinnalle ultralaajakulmakamera sekä makrokameran.Yksi edullisen hintaluokan puhelimien heikkouksista on yleisesti heikko päivitystuki. Yleensä nämä laitteet saavat vain yhden isomman päivityksen.OnePlussan toukokuussa 2022 julkaisemasaapui myyntiin peräti 299 euron hinnalla. Nord CE 2 Lite 5G arvosteltiin Puhelinvertailun toimesta , ja laite sai juurinkin miinusta korkeasta hinnasta.Sittemmin hinta on laskenut, sillä puhelinta myydään nyt alle 200 euron hinnalla Tässä puhelimessa on esimerkiksi 6,59-tuumainen Full HD+ -näyttö, Snapdragon 695 -piiri ja mukavan suuri 5000 mAh akku.in valikoimista alle 200 eurolla saa tällä hetkellä vuoden 2022 elokuussa julkaistua -mallia.Tämä edullinen 5G-malli sisältää 6,6-tuumainen Full HD+ LCD-näytön, optisella kuvanvakaimella varustetun 50 megapikselin pääkameran, Snapdragon 695 -piirin ja 5000 mAh akun. Käyttöjärjestelmänä toimii Android 13 ja päivityksenä pitäisi tulla ainakin Android 14 -versio.Galaxy A23 5G maksaa tällä hetkellä 179 euroa toi 17. heinäkuuta 2023 myyntiin-mallin.Tämän kännykän suositushinta on 299 euroa, mutta aluksi laitetta myydään 199 eurolla rajoitetun ajan HONOR 90 Lite on 179 gramman laite, jossa on muun muassa 6,7-tuumainen LTPS LCD Full HD+ -näyttö 90 hertsin virkistystaajuudella, MediaTek Dimensity 6020 5G -piiri, 100 megapikselin pääkamera (f/1.9), 4500 mAh akku ja Android 13 -versioon perustuva MagicOS 7.1 -käyttöjärjestelmä.