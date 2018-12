Galaxy S10 ei ole Samsungin ensimmäinen laite näytösisäisellä sormenjälkilukijalla?

Samsungin Galaxy S10 -julkaisu alkaa lähestyä kovaa vauhtia, ja kyseessä onkin viimeaikojen eniten huhuttu ja vuodettu älypuhelin.Korealaisyhtiöltä odotetaan isoja uudistuksia älypuhelinlinjaston lippulaivatuotteeseen. Niihin kuuluvat huhujen mukaan mm. paremmat tietoliikenneyhteydet ja tekoälyn useita eri näyttökokoja sekä liki tuplasti nopeamman latauksen Lisäksi myöhemmin julkaistava juhlamalli saa jopa 5G-yhteydet ja huiman kamerakokoonpanon Yksi odotetuimmista uudistuksista on uudenlainen näytönsisäinen sormenjälkilukija. Galaxy-laitteisiin suuntaa Qualcommin uusi ultraääneen perustuva sormenjälkilukija.Uudet tiedot Twitteristä kuitenkin kertovat, ettei Galaxy S10 ole välttämättä ensimmäinen kyseisellä teknologialla varustettu laite.Kiinalaisvuotaja on kertonut Twitterissä , että Samsungin Galaxy A10 -malli saapuu näytönsisäisellä sormenjälkilukijalla.Tässä vaiheessa Galaxy A10 -mallista ei ole tosin mitään muuta tietoa, joten huhu on otettava melkoisella varauksella.Samsung on kuitenkin kertonut syksyllä, että aikoo testata uusia ominaisuuksia jatkossa ensin keskihintaluokan laitteissaan, joten tämä voi pitää paikkansa.