Kumpi kannattaa ostaa, OnePlus 6T vai Nokia 9 Pureview?

Teknisten tietojen vertailu





Vertailussa

Nokia 9 Pureview

OnePlus 6T Mitat

155 x 75 x 8 mm

157,5 x 74,8 x 8,2 mm Paino

172 g

185 g Rakenne

Lasi, alumiini

Paneelit lasia, runko metallia Käyttöjärjestelmä

Android Pie

Android Pie Näyttö

5,99", 1440x2880

6,41", 19,5:9, 1080 x 2340, AMOLED RAM

6 Gt

8 Gt Tallennustila

128 Gt

128/256 Gt Kamera

5 x 12 MP, f/1,8, OIS (takana) ja 20MP (edessä)

16+20 MP, f/1.7, OIS (takana) ja 16 MP, f/2.0 (edessä) Biometrinen tunnistus

Sormenjälki, edessä näytön alla

Sormenjälki, edessä näytön alla Suoritin

Snapdragon 845

Snapdragon 845 Akku

3320 mAh

3700 mAh Hinta

599 €

579 €

-messuilla HMD Global pisti kovat kortit tiskiin esittelemällä-lippulaivapuhelimen. Se ei haasta teknisesti välttämättä kaikkein kalleimpia malleja, mutta ainakin Suomessa se on asemoitu selkeästi markkinoita hallitsevan OnePlussan haastajaksi.Nokia 9 Pureview nimittäin osuu samaan hintaluokkaan kuin missä OnePlus 6T:kin on. Molemmat puhelimet maksavat alle 600 euroa ja ne perustuvat samaan Snapdragon 845 -järjestelmäpiiriin. Nokia 9:n näytön resoluutio on kyllä korkeampi ja näytön koko vuorostaan pienempi, mutta akku on OnePlussassa suurempi j käyttömuistia on enemmän. Fyysisiltä mitoilta puhelimet ovat niin ikään hyvin samankaltaiset.Eroa löytyy kameratekniikasta. Nokia 9 Pureview perustuu Lightin kamerateknologiaan eli puhelimen takapuolelta löytyy peräti viisi kennoa, joista kolme on mustavalkoisia ja kaksi on värillisiä. Kennojen informaatiota yhdistelemällä puhelin tuottaa laadukkaita kuvia. OnePlus 6T:ssä on "perinteisempi" kaksoiskamera.Uutta puhelinta etsivällä on hankalan valinnan paikka. Nokia 9:n uusi kamerateknologia voi kuitenkin olla kokeilemisen arvoinen ostos.