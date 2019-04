Samsungilta virallinen vastaus Galaxy Foldin kriittisiin ongelmiin

Samsung's statement on the Galaxy Fold screen issues: pic.twitter.com/9SAQeIpoe3 -- Joanna Stern (@JoannaStern) April 18, 2019





Samsungin Unpacked 2019 -tapahtumassa esitelty Galaxy Fold oli helposti tapahtuman mieleenpainuvin laiteuutuus. Vuosikausia taittuvia puhelimia on odotettu niitä saamatta, mutta tämä vuosi oli erilainen.Tällä viikolla ensimmäiset testaajat ovat saaneet kätösiinsä Galaxy Fold -testilaitteita, ja vastaanotto noin 2000 euron älypuhelimella on ollut sanalla sanoen vaikea. Laitteet ovat rikkoutuneet vain parin päivän käytön aikana useilla testaajilla , joka ei vaikuta hyvältä 26. päivän julkaisua silmällä pitäen.Nyt Samsung on antanut myös tilanteeseen virallisen kommenttinsa. Heidän mukaansa pari näistä ongelmatapauksista johtuu siitä, että näytön ulointa osaa on revitty irti. Tämän ovat myös muutamat testaajat myöntäneet, sillä luulivat sen olevan irroitettava näytönsuoja. Samsungin mukaan kuluttajia tästä tiedostetaan kuitenkin selvästi myyntilaitteen ohessa.Muut rikkoutumiset Samsung ottaa tarkasteluun yksitelleen ja paikan päällä, jotta ongelmien lähde saadaan selville. Samsung ei kuitenkaan aio muuttaa aikatauluaan, vaan Galaxy Fold tulee myyntiin 26. päivä kuluvaa kuuta osassa maailmaa. Suomessa tuona päivänä alkaa ennakkomyynti ja ensimmäiset laitteet toimitetaan 3. toukokuuta.