Huawei ottaa varasuunnitelman käyttöön – On kehittänyt salassa omaa käyttöjärjestelmää

on nyt koodi punainen päällä, kun Yhdysvallat lisäsi kiinalaisyhtiön mustalle listalle. Seuraukset ovat hyvin konkreettiset, sillä käytännössä yhdysvaltalaiset yhtiöt eivät voi enää tehdä yhteistyötä Huawein kanssa.Huawei ei voi enää käyttää esimerkiksi Googlen Android-käyttöjärjestelmää , eikä Intel tai Qualcomm voi toimittaa puolijohdepiirejä Huawein laitteisiin. Markkinoilla jo käytössä oleviin puhelimiin selkkauksella ei pitäisi olla vaikutusta , mutta aika näyttää mikä käytäntö tulee todellisuudessa olemaan Kiinalaisyhtiö on rauhoitellut markkinoita toteamalla, että yhtiöllä on varasuunnitelma ja se aikoo ottaa sen tässä poikkeuksellisessa tilanteessa käyttöön. Käytännössä Huawei asennuttanee puhelimiinsa oman käyttöjärjestelmän, joka ilmeisesti on rakennettu Androidin vapaan AOSP-jakelun pohjalta. Huawein mukaan se on kehittänyt omaa käyttöjärjestelmää varasuunnitelmaksi . Yhtiön mukaan sen oma käyttöjärjestelmä tulee varmasti kiinnostamaan Huawein asiakkaita.Kiinan sisämarkkinoilla Huawei tuskin kohtaa juurikaan ongelmia, mutta kansainvälisillä markkinoilla Google Play -palveluiden puute on suuri ongelma mille tahansa yhtiölle.