Nokialta kaksi uutta peruspuhelinta: Nokia 220 4G ja Nokia 105

julkaisi kaksi Nokia-puhelinta:ja. Puhelimien hintoja tai saatavuutta ei vielä paljastettu. Nokia 220 4G tarjoaa edullisen mahdollisuuden 4G-yhteyksiin. Puhelimen kerrotaan tukevan HD-äänipuheluja 4G-verkoissa. Puhelimella onnistuu netin ja sosiaalisen median selaaminen. Jos 4G-yhteyttä ei ole saatavilla, puhelin käyttää 2G-yhteyttä. 3G-yhteyttä ei ole käytettävissä. 4G-yhteyden lisäksi puhelimessa on Bluetooth 4.2, 3.5 mm kuulokeliitin ja Micro-USB.Nokia 220 4G sisältää näppäimistön, 2.4" QQVGA (160 x 120 pikseliä) -näytön, 16 MB käyttömuistia, 24 MB tallennustilaa ja irrotettavan 1200 mAh akun. Valmiusajan kerrotaan olevan jopa 27 vuorokautta yhden SIM-kortin versiolle. Puheajaksi luvataan jopa 6,3 tuntia. Takaa löytyy VGA-kamera LED-valon kera. Puhelin on pakattu polykarbonaattista valmistettuihin kuoriin ja värit ovat musta tai sininen. Puhelimen paino on 86.5 grammaa.Uusi Nokia 105 (2019) on myös pakattu samoihin polykarbonaattista valmistettuihin kuoriin. Mustan ja sininen lisäksi sen saa myös pinkkinä.Uudessa Nokia 105 puhelimessa on 1.77" QQVGA -näyttö, 4 MB keskusmuistia, 4 MB tallennustilaa, 800 mAh irrotettava akku ja 3.5 mm kuulokeliitin. Akun luvataan riittävän koko päivän käyttöön. Valmiusajaksi luvataan jopa 27 vuorokautta ja puheajaksi 14.4 tuntia. Puhelimessa ei ole kameraa, mutta siitä löytyy LED-taskulamppu.