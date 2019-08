Nämä 17 Nokia-puhelinta saavat päivityksen Android 10 -käyttöjärjestelmäversioon

Android 10 päivitys Nokia-puhelimiin

HMD Globalin tuotejohtaja Juho Sarvikas paljasti Twitterissä listan Nokia-puhelimista, jotka saavat tulevansekä päivityksen aikataulun. Lista julkaistiin sen jälkeen, kun Google paljasti tulevan version nimen olevan pelkästään Android 10 Nokia-puhelimet kuuluvat Android One -perheeseen, joten puhelimien käyttöjärjestelmä on puhdas versio Androidista ja siten Nokian puhelimet saavat päivityksen uusimpaan Android-versioon ensimmäisten joukossa. Android One takaa, että puhelin saa vähintään kahden vuoden ajan päivityksiä käyttöjärjestelmään ja kolmen vuoden ajan päivityksiä tietoturvaan.Ensimmäisenä päivityksestä saavat nauttia Nokia 7.1, Nokia 8.1 ja Nokia 9 PureView -puhelimien omistajat vielä tämän vuoden puolella. Vuoden vaihtuessa päivityksen pitäisi tulla Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus ja Nokia 7 Plus -puhelimille. Näiden jälkeen päivitystä tulee muun muassa edullisille Nokia 2.2 ja Nokia 4.2 -puhelimille.Q4 2019 (lokakuu - joulukuu): Nokia 7.1, Nokia 8.1 ja Nokia 9 PureView.Q4 2019 - Q1 2020: Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus ja Nokia 7 Plus.Q1 2020 (tammikuu - maaliskuu): Nokia 2.2, Nokia 3.1 Plus, Nokia 3.2, Nokia 4.2, Nokia 1 Plus, Nokia 5.1 Plus ja Nokia 8 Sirocco.Q2 2020 (huhtikuu - kesäkuu): Nokia 2.1, Nokia 3.1, Nokia 5.1 ja Nokia 1.Yhteensä 17 Nokian puhelinta on saamassa päivityksen Android 10 -käyttöjärjestelmäversioon. Näiden lisäksi Android 10 -version saavat Nokian uutuudet, joista tiedetään lisää IFA 2019 -messuilla