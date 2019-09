LG G8X ThinQ puhelin sisältää 6,4 tuuman näytön ja kotelon, jossa on myös 6,4 tuuman näyttö

LG G8X ThinQ ja Dual Screen

Näytöt ovat puhelimen mielenkiintoisin ominaisuus

Noin kuukausi sitten LG julkaisi sosiaalisessa mediassa videon, jossa annettiin hieman esimakua tulevasta puhelimesta. Tuolloin puhelimen nimen epäiltiin olevan LG V60 ThinQ , koska LG esitteli kaksoisnäyttöä LG V50 ThinQ -puhelimen kanssa. Nyt LG esitteli IFA-messuilla uuttuutta, jonka nimi onkinLG G8X ThinQ sisältää Snapdragon 855 -suorittimen, 6 gigatavua keskusmuistia, 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa, muistikorttipaikan, USB-C-liitännän, Bluetooth 5.0 -yhteyden ja 4000 mAh akun. Puhelin on veden- ja pölynkestävä IP68-luokituksen mukaisesti. Käyttöjärjestelmä on Android 9 Pie.Takaa löytyvät 12 megapikselin pääkamera (F1.8 / 1.4μm / 78˚) ja 13 megapikselin laajakulmakamera (F2.4 / 1.0μm / 136˚), kun taas edessä on 32 megapikselin kamera (F1.9 / 0.8μm / 79˚). Kameroiden osalta löytyy joitakin tekoälyllisiä ominaisuuksia ja videota kuvatessa voi vaihtaa etukameran ja takakameroiden välillä.LG on panostanut puhelimien kohdalla ääneen jo hyvän aikaa, eikä LG G8X ThinQ ole tässä asiassa poikkeus. LG G8X ThinQ sisältää edelleen 3.5 mm kuulokeliitännän, jossa on 32-bit Hi-Fi Quad DAC. Puhelimessa on myös kaksi kaiutinta.Puhelimeen saa kiinnitettyä LG Dual Screen-lisäkuoren. Lisäkuori sekä itse puhelin sisältävät samanlaisen 6,4 tuuman Full HD+ OLED -näytön. Kotelon näyttö mahdollistaa kahden sovelluksen vierekkäisen käytön samanaikaisesti. Puhelin sisältää muun muassa selaimen, joka tukee Dual Screen-lisänäyttöä ja mahdollistaa kahden välilehden käytön samanaikaisesti. Sitä voidaan käyttää myös pelatessa ohjaimena, kun taas itse peli näkyy puhelimen näytöllä. Dual Screen myös kääntyy 360 astetta puhelimen taakse.Itse puhelimen näytön alle on lisätty sormenjälkilukija ja näyttölovesta löytyy puhelimen etukamera. Myös lisänäyttö sisältää loven, mutta siinä ei ole kameraa.Lisäkuoren yhdistäminen puhelimeen tapahtuu USB-C-liitännän avulla. Kuoren edessä on myös 2,1 tuuman näyttö, jolla voi tarkistaa ajan, päivän ja ilmoitukset ilman Dual Screen-kotelon avaamista.LG G8X ThinQ ja Dual Screen tulevat myyntiin vuoden viimeisen neljänneksen aikana LG:n tärkeimmillä markkinoilla, joten on todennäköistä, että puhelin ei tule myyntiin Suomessa.