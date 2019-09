OnePlus esitteli uuden OnePlus 7T:n, kova liuta uudistuksia

OnePlus on tänään esitellyt uuden OnePlus 7T -mallin, joka on suora seuraaja kesällä esitellylle OnePlus 7:lle. Perinteisesti syksyllä julkaistut T-mallit ovat melkoisen pieniä uudistuksia, mutta tällä kertaa OnePlus on laittanut lähes kaikki tärkeimmät ominaisuudet uusiksi.OnePlus 7T pitää sisällään samalla Full HD+ -resoluutiolla varustetun näytön, mutta se on uudistettu Fluid AMOLED -tekniikkaan, joka tarkoittaa kalliimman OnePlus 7 Pro -mallin tavoin 90 hertsin virkistystaajuutta. Lisäksi näyttö on hieman kesän OnePlus 7:n näyttöä suurempi.Myös suorituskyky on parantunut ja se on edellä jopa kesän perusmallista, sillä kyseessä on OnePlussan ensimmäinen laite Snapdragon 855+ -piirillä. Hieman ylikellotettu uutuus tarjoaa tehoa aivan Android-markkinoiden kärjestä pelipuhelin ROG Phone 2:n kanssa.RAM-muistia on kasvatettu OnePlus 7:n perusmallista kahdella gigatavulla ja nyt riippumatta tallennustilasta OnePlus 7T tarjoaa 8 gigatavua. Tallennustilavaihtoehdot ovat edelleen 128 ja 256 gigatavua eikä muistikorttipaikkaa ole.Vaikka tässä on jo melkoisesti uutta, niin tärkein uudistus on kuitenkin kamerassa. OnePlus 7T tarjoaa nyt kolmoiskameran, joka on melkoisen identtinen kalliimman huippumalli OnePlus 7 Pro:n kanssa. 48 megapikselin peruskameran lisäksi on laajakulmakamera sekä 2x zoom-kamera.Akkukin on kasvanut hieman 3800 milliampeerituntiin ja lataus on nyt huippunopea Warp Charge, joka lataa 30 watin teholla. Tämä tarkoittaa parhaimmillaan noin 50 prosentin latausta vain 20 minuutissa.Valitettavasti hintatietoja ei paljastettu tässä vaiheessa Eurooppaan. Suomen hinnat tulemme saamaan Lontoon-julkaisutapahtuman yhteydessä 10. lokakuuta, jolloin OnePlus esittelee myös huippuversio OnePlus 7 Pro:n.