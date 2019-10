Realme X2 Pro älypuhelimessa on 90 hertsin Full HD+ näyttö, Snapdragon 855+, 4000 mAh akku - hinta alkaa 399 eurosta

Älypuhelimet ottavat joka vuosi askeleen eteenpäin ominaisuuksien suhteen. Tämän vuoden yksi uusi ominaisuus on ollut 90 Hz:n näyttö, joka löytyy muun muassa OnePlus 7T ja Oppo Reno Ace -puhelimista. Nyt sellainen löytyy myös tuoreesta Realmen huippupuhelimesta Realme X2 Pro on varsin tehokas, sillä sisälle on laitettu Snapdragon 855 Plus -järjestelmäpiiri, jopa 12 gigatavua käyttömuistia, 128 / 256 gigatavua sisäistä tallennustilaa ja akulla on kokoa 4000 mAh verran. Akku tukee 50 watin Super VOOC -pikalatausta, jolla akun varauksen saa 80 prosenttiin 30 minuutissa vaikka puhelimella pelaisi samanaikaisesti.Näytön osalta löytyy siis 6.5 tuuman Full HD+ (2400 x 1080) AMOLED -näyttö 90 Hz:n virkistystaajuudella. 16 megapikselin etukamera (Sony IMX471) on sijoitettu pieneen näyttöloveen ja sormenjälkilukija on upotettu näyttöön.Tyylikkään näköisestä takakannesta löytyy neljän kameran setti: 64MP (pääkamera, Samsung GW1) + 13MP (tele) + 8MP (ultralaajakulma, 115°) + 2MP (syvyystunnistus).Videon osalta tuettuna ovat 4K-videokuvaus ja 960 fps 720p -videokuvaus. 13 megapikselin telekamera tukee jopa 20x hybridi-zoomia.Laitteessa on myös 3.5 mm:n kuulokeliitäntä, NFC, Bluetooth 5.0 ja USB-C. Laitteen mitat ovat 161 mm x 75.7 mm x 8.7 mm ja painoa laitteella on 199 grammaa. Käyttöjärjestelmän osalta löytyy Android 9 Pie, jonka päällä on Color OS 6.1 -käyttöliittymä.Tällaisen laitteen hinnan ajattelisi olevan todella korkealla, mutta Euroopan markkinoilla Realme X2 Pro hinta alkaa vain 399 eurosta (6GB/128GB). 8GB + 128GB version hinta on 449 euroa ja 12GB + 256GB versio maksaa 499 euroa.Lue myös: