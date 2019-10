OnePlus 7T ja OnePlus 7T Pro -puhelimien myynti on alkanut

OnePlus 7T ja OnePlus 7T Pro hinta

OnePlus on yleisesti menestyt Suomessa varsin hyvin, joten voidaan olettaa, että tänään myyntiin tulleet OnePlus 7T ja OnePlus 7T Pro kiinnostavat kansaa jonkin verran.Nämä hiljattain julkaistut OnePlus-puhelimet ovat päätyneet myös Puhelinvertailun arvosteltavaksi: OnePlus 7T arvostelu ja OnePlus 7T Pro arvostelu . Nämä artikkelit kannattaa selata läpi, mikäli puhelimet kiinnostavat.Puhelinvertailulta löytyy myös OnePlus-vertailu , jossa käydään läpi tämän vuoden OnePlus-puhelimien erot. OnePlus 7T hinta on 609 euroa . 8 gigatavua käyttömuistia ja 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa. Värit: Frosted Silver ja Glacier Blue. OnePlus 7T Pro hinta on 759 euroa . 8 gigatavua käyttömuistia ja 256 gigatavua sisäistä tallennustilaa. Väri: Haze Blue.Puhelimien isoin ero löytyy ulkonäön ja näytön resoluution osalta. Ulkonäöltään OnePlus 7T Pro on hieman tyylikkäämpi, sillä näyttö kaartuu hieman reunoilta ja etukamera nousee esille tarvittaessa, joten näytössä ei ole lovea. 7T puhelin taas sisältää näyttöloven ja näytön resoluutio on Full HD+ -tasolla, kun taas 7T Pro:n näytön resoluutio yltää QHD+ -tasolle. Molemmissa näytöissä on 90 Hz virkistystaajuus.Muuten puhelimet jakavat hyvin pitkälti samanlaiset tekniset ominaisuudet.OnePlus 7T Pro:sta löytyy myös 859 euron hintainen McLaren Edition , jonka myynti alkaa hieman myöhemmin. Tämä luuri sisältää 12 gigatavua keskusmuistia ja 256 gigatavua sisäistä tallennustilaa.Lue myös: