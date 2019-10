Vertailu: OnePlus 7T Pro vs OnePlus 7T vs OnePlus 7 Pro vs OnePlus 7

Näyttö ja koko

Kamerat

Suorituskyky

Käyttöjärjestelmä

Hinnat

Yhteenveto

OnePlus 7T Pro OnePlus 7T OnePlus 7 Pro OnePlus 7

OnePlus julkaisi yhteensä neljä uutta puhelinta tämän vuoden aikana: OnePlus 7T Pro, OnePlus 7T, OnePlus 7 Pro ja OnePlus 7. 7T Pro:sta löytyy vielä erillinen McLaren Edition ja 7 Pro:sta 5G-versio.Viimeisimmän OnePlussan puhelinjulkistuksen eli OnePlus 7T Pron julkistamisen myötä on aika käydä läpi puhelimien erot teknisten ominaisuuksien osalta.Näistä OnePlussan puhelimesta kolme päätyi Puhelinvertailun testattavaksi. Nämä artikkelit voit lukea alla olevista linkeistä:Näistä puhelimista jokainen sai loistavan arvosanan. OnePlus 7T sai arvosanaksi täydet viisi tähteä.Kannattaa myös lukea muut vertailut OnePlussan puhelimista:Nämä puhelimet ovat varsin kookkaita, sillä jokainen puhelin sisältää ison näytön. Pienin näyttö löytyy OnePlus 7:sta (6,41"), kun taas 7T Pro ja 7 Pro puhelimissa on 6,67" näyttö. 7T:ssä on 6,55 tuuman näyttö.7T Pro:n ja 7 Pro:n näytön resoluutio yltää 3120 x 1440 pikselin tarkkuuteen ja näyttö kaartuu hieman puhelimen pitkille reunoille, kun kahden muun puhelimen näytöt eivät ole kaarevia ja niiden resoluutio on alhaisemmalla Full HD+ -tasolla. Kaikissa näytöissä käytetään AMOLED -tekniikkaa.OnePlus 7T Pro:n näyttö:OnePlus 7T näyttö:Yksi merkittävä ero löytyy virkistystaajuuden osalta. OnePlus 7:ssa on perinteisempi 60 Hz:n virkistystaajuus, kun muissa puhelimissa käytetään. 90 Hz:n virkistystaajuus tekee puhelimen käytöstä sulavamman näköistä. 7 ja 7T puhelimien näytöissä on pieni näyttölovi etukamera, kun Pro -malleissa se nousee esille tarvittaessa.Jokaisessa puhelimessa sormenjälkitunnistin on laitettu näytön alle.Puhelimien mitat:: 157.7 x 74.8 x 8.2 mm ja paino 182 g.: 160,94 x 74,44 x 8,13 mm ja paino 190 g.: 162,6 x 75,9 x 8,8 mm ja paino 206 g.: 162,6 x 75,9 x 8,8 mm ja paino 206 g.OnePlus 7 on siis kooltaan pienin ja painoltaan kevyin, 7 Pro:n ja 7T Pro:n mitat ja paino ovat täysin samat ja 7T osuu näiden väliin.Värit:: Mirror Gray.: Mirror Gray, Nebula Blue ja Almond.: Frosted Silver ja Glacier Blue.: Haze Blue.Puhelimien ulkonäköä voit tarkastella näistä jutuista:Yleisesti voidaan sanoa, että jokaisessa mallissa on riittävän tasokas pääkamera. Nämä kamerat eivät ehkä yllä ihan parhaimpien joukkoon, mutta suoriutuvat tehtävästään varsin mallikkaasti.Jokaisessa mallissa on sama Sonyn IMX 586 -pääkamera, joka kykenee ottamaan 48 megapikselin tarkkuudella kuvia. OnePlus 7:ssa on pääkameran lisäksi vain 5 megapikselin kamera syvyystunnistukseen, kun muissa on ultralaajakulmakamera ja telekamera.: 48MP (pääkamera) + 5MP (syvyystunnistus).: 48MP (pääkamera) + 8MP (tele) + 16MP (ultralaajakulma).: 48MP (pääkamera) + 12MP (tele) + 16MP (ultralaajakulma).OnePlus 7 häviää siis kuvaamisen osalta muille OnePlussan puhelimille. Ulkonäöltään OnePlus 7T:n kamera erottuu muista, sillä sen kameraelementti on iso ympyrä takakannen keskellä.Jokaisessa puhelimessa on laadukas 16 megapikselin etukamera omakuvia varten. Etukameran sijainti on kuitenkin erilainen Pro ja ei-Pro -mallien välillä. Pro -puhelimissa etukamera nousee esille tarvittaessa, kun kahdessa muussa se on sijoitettu pieneen näyttöloveen. Lovettomat näytöt ovat hieman tyylikkäämmän näköisiä. Toisaalta ylös nouseva etukamera on hieman hitaampi kasvojentunnistusta käytettäessä.Tuttuun tapaan OnePlus on pakannut puhelimiin käytännössä parasta saatavilla olevaa rautaa.Järjestelmäpiirin osalta löytyy pienehkö ero, sillä 7 ja 7 Pro sisältävät Snapdragon 855 -järjestelmäpiiren, kun 7T ja 7T Pro käyttävät hieman nopeampaa Snapdragon 855+ -mallia. Myös keskusmuistia löytyy varsin mukavasti. Versiosta riippuen keskusmuistia löytyy 6 - 12 gigatavua.Yksi 7 Pro:n ja 7T Pro:n erona on, että 7T Pro on saatavilla vain 8 gigatavun keskusmuistilla varustettuna, kun 7 Pro:n kohdalla valinnan voi tehdä 8 / 12 gigatavun väliltä (6 gigatavun version saatavuus Suomessa heikkoa). Sisäistä tallennustilaa näissä laitteissa on 256 gigatavua.OnePlus 7:n saa 6 gigatavun keskusmuistilla ja 128 gigatavun sisäisellä tallennustilalla (549 euroa) tai 8 gigatavun ja 256 gigatavun sisäisellä tallennustilalla varustettuna (599 euroa). 7T:stä löytyy 8 gigatavun malli 128 gigatavun tai 256 gigatavun sisäisellä tallennustilalla.Laitteissa ei ole muistikorttipaikkaa, joten 128 gigatavun sisäisellä tallennustila saattaa käydä pieneksi, jos kuvaat paljon 4K-videota tai käytät paljon sovelluksia ja pelejä.Kaikissa malleissa on USB-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ja NFC. OnePlussan puhelimet eivät sisällä virallista IP-luokitusta, mutta laitteet kestävät jonkin verran kastumista.Isoin akku löytyy OnePlus 7T Pro:sta (4085 mAh), mutta vain pienellä marginaalilla, sillä OnePlus 7 Pro sisältää 4000 mAh akun. 7:ssa ja 7T:ssa on hieman pienemmät akut. Akuista riittää kuitenkin hyvin virtaa päivän tarpeisiin ja kun akku pitää ladata, se onnistuu nopeastiKäyttöjärjestelmän osalta ei juuri muutoksia löydy. OnePlus on jo saanut julkistettua Android 10 -päivityksen 7:lle ja 7 Pro:lle , jonka lisäksi nämä kaksi uusinta tulevat heti Android 10 -käyttöjärjestelmällä varustettuna.OnePlus tekee erinomaista työtä käyttöjärjestelmän parissa ja yhtiö on luvannut tuoda Android 10 -käyttöjärjestelmäversion myös 6, 6T, 5 ja 5T -puhelimille.OnePlus 7 on siis edullisin vaihtoehto, mutta se tarjoaa vähemmän kameroiden ja näytön osalta., mutta tallennustilan osalta saa vain 128 gigatavun version.Laadukkaan OnePlus-kokemuksen saa varmasti jokaisella laitteella, mutta jos kokemuksen haluaa viedä hieman pidemmällä,. 90 Hz:n näyttö löytyy kaikista muista paitsi OnePlus 7:sta.OnePlus 7 on myös ainoa, jossa on vain kaksi kameraa takana. Muissa on kolme ja siten ne tarjoavat monipuolisemman kokemuksen valokuvauksen osalta.Parasta suorituskykyä tarjoavat OnePlus 7T ja OnePlus 7T Pro, sillä nämä puhelimet sisältävät hieman tehokkaamman Snapdragon 855+ -suorittimen.Koska 7 Pro ja 7T Pro ovat lähes identtisiä laitteita, on mahdollista, että 7 Pro poistuu pian markkinoilta. Tosin OnePlus 7 Pro:n saatavuus on tällä hetkellä erittäin hyvällä tasolla, joten ihan heti sen saatavuus ei tule loppumaan.Puhelinvertailun valinnat ja järjestys:Parasta vastinetta rahalle tarjoaa kuitenkin OnePlus 7T, jonka 128 gigatavun versiota saa 609 eurolla . OnePlus 7T Pro taas näyttää ja tuntuu paremmalta. OnePlus tarjoaa vielä 7T Pro:sta McLaren Edition -versiota 859 eurolla , jossa on käyttömuistia 12 gigatavua. Joka tapauksessa voidaan sanoa, että OnePlus 7 on näistä selkeästi heikoin vaihtoehto.Lue Puhelinvertailun arvostelut OnePlus-puhelimista: