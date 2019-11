iPhone 8 hinta nyt 449 euroa - kannattaako se ostaa?

Käyttöjärjestelmä

Suorituskyky

Näyttö ja koko

Kamera

Hinta

Yhteenveto

Kun Apple julkaisi tämän vuoden uudet iPhonet, yritys päätti samalla jättää markkinoille vuonna 2017 julkaistun iPhone 8:n.iPhone 8 (64 GB) hinta on laskenut alle 500 euroon ja tämän myötä kiinnostus puhelinta kohtaan on noussut merkittävästi, sillä iPhone 8 oli muun muassa Gigantin myydyin puhelin lokakuun aikana . Nyt iPhone 8 (64 GB) hinta on 449 euroa (Power, Gigantti ja DNA), joten kannattaako se ostaa?Applen puhelimet saavat paljon kehuja käyttöjärjestelmän päivityksien suhteen, sillä iPhone 8 käyttää uusinta iOS 13 -versiota ja puhelinta tuetaan käyttöjärjestelmän päivityksillä vielä hyvän aikaa.Tältä osin iPhone 8 on vielä varsin hyvä ostos, sillä se tarjoaa käytännössä saman käyttökokemuksen kuin uusimmat iPhonet.Puhelimen sisältä löytyy Applen A11 Bionic -järjestelmäpiiri, joka pärjää edelleen suorituskyvyn osalta muita puhelimia vastaan. Tietenkin uudemmat iPhonet sisältävät uudempaa rautaa, joten ne tarjoavat parempaa suorituskykyä.Suorituskykyä kuitenkin riittää hyvin pelien pelaamiseen sekä käyttöjärjestelmän sulavaan käyttöön.Tästä 449 euron mallista löytyy kuitenkin vain 64 gigatavua sisäistä tallennustilaa, jonka saa täyteen varsin helposti sovelluksilla sekä kuvaamalla videota. Puhelimesta löytyy myös 128 gigatavun sekä 256 gigatavun versiot, mutta nämä tietenkin maksavat enemmän.Nykyään puhelimet ovat yleisesti kookkaita, koska suuret näytöt kiinnostavat kuluttajia enemmän kuin pienet näytöt. Kooltaan iPhone 8 on kuitenkin varsin pieni tähän trendiin nähden ja se sisältääkin vain 4.7 tuuman näytön, joten iPhone 8 on niin sanotusti pieni älypuhelin Toisaalta iPhone 8:sta löytyy edelleen Touch ID -sormenjälkilukija, jonka takia näytön koko on pienempi.iPhone 8:sta on saatavilla myös isompi versio eli iPhone 8 Plus ( hinta 619 euroa, 64 GB ), joka tarjoaa myös hieman parempia ominaisuuksia.Puhelimen takakansi on lasia, jonka myötä puhelimeen on lisätty myös langaton lataus.Pienempi iPhone 8 tarjoaa vain yhden kameran ja isommasta mallista löytyy kaksi kameraa. Tämän yhden kameran kuvanlaatu on varsin hyvä, mutta monista saman hintatason Android-puhelimista löytyy useita kameroita ja siten ne tarjoavat parempia mahdollisuuksia monipuoliseen valokuvaukseen.Videokuvauksen osalta kamera kuitenkin kykenee 4K-kuvaukseen 60 fps -taajuudella.Jos tykkäät Applen laitteista ja etsit hieman pienempää puhelinta, on iPhone 8 edelleen mainio vaihtoehto.Selkein heikkous taitaa olla kamera, joita löytyy vain yksi. Monet muut puhelimet, kuten uudet iPhonet, tarjoavat käyttöön useamman kameran ja siten monipuolisemman valokuvauksen.iPhone 8 on kuitenkin selkeästi halvempi, sillä esimerkiksi uusi iPhone 11 (64 GB) maksaa 829 euroa Onko iPhone 8 vielä järkevä vaihtoehto vai kannattaako katseet suunnatta muualle? Kerro se meille kommenteissa.