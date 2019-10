Motorola tuo One Macro, Moto G8 Plus ja Moto E6 Play -puhelimet Suomen markkinoille

Motorola One Macro

Motorola tuo Suomen markkinoille kolme edullisemman hintaluokan puhelinta. Uutuudet ovat nimeltäänja. Näistä kallein on Moto G8 Plus, jonka suositushinta on 269 euroa, One Macron hinta 199 euroa ja Moto E6 Playn vain 109 euroa.Näiden kolmen uutuuden lisäksi kaupoista löytyy hiljattain julkaistuista puhelimista Motorola One Zoom, Moto E6 Plus sekä One Action One Macro -puhelimen erikoisuus on sen kyky kuvata erittäin läheltä. 2 megapikselin makrokameran voi viedä jopa vain 2 cm:n päähän kohteesta. Motorolan mukaan millään muulla puhelimen kameralla ei pääse näin lähelle. Esimerkiksi Honor 20 Pro :n makrokameralla pääsee 4 cm:n läheisyyteen. Pääkamera on 13 megapikseliä (f2.0) ja kolmantena löytyy 2 megapikselin kamera syvyystunnistukseen. Edessä on 8 megapikselin kamera.Näytön osalta saa tyytyä 6,2 tuuman HD+ -resoluution IPS -näyttöön. Yläreunassa on lovi, johon on sijoitettu etukamera.Motorola lupaa 4000 mAh akun kestävän käyttöä jopa kahden päivän ajan, johon auttaa virtaa säästävä MediaTekin Helio P70 -piirisarja. Käyttömuistia on 4 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa on 64 gigatavua, jota voi lisätä muistikortilla. Käyttöjärjestelmänä toimii vielä Android 9 Pie, joka varmaankin pian saa päivityksen Android 10 -versioon. Puhelimessa on myös USB-C -liitäntä, 3.5 mm:n kuulokeliitäntä sekä sormenjälkilukija.Motorola One Macron hinta on 199 euroa ja se tulee saataville 5. marraskuuta. Värivaihtoehdot ovat Space Blue ja Ultra Violet.Myös Moto G8 Plus -puhelimessa on keskitytty omalla tavallaan kameraan. Motorolan mukaan Moto G8 Plussan kamera on Moto G-malliston paras kamera koskaan. Pääkamerassa on 48 megapikseliä, joka yhdistää ne yhdeksi 12 megapikselin kuvaksi. Pääkamerassa on myös Night Vision -tekniikka, joka parantaa kuvausta hämärällä.Takana ovat myös 16 megapikselin ultralaajakulmakamera (117 astetta) sekä 5 megapikselin kamera syvyystunnistukseen. Ultralaajakulma on nimetty toimintakameraksi, sillä se tallentaa vaakavideoita myös silloin, kun puhelinta pitää pystyasennossa. Toiminta on käytännössä sama kuin Motorolan One Action puhelimessa . Etukamerassa on mukavat 25 megapikseliä.Etupuolta koristaa 19:9 -kuvasuhteella varustettu 6.3 tuuman Full HD+ -näyttö. Etukamera on laitettu näyttöloveen. Puhelimessa on myös stereokaiuttimet, joiden tuottavan laadukkaan äänen videoiden ja elokuvien katseluun. Ääntä voi kuunnella myös 3.5 mm:n kuulokeliitännän kautta.4000 mAh akun luvataan tarjoavan 40 tuntia akkukestoa ja 15 minuutin latauksella saa 8 tuntia lisää käyttöaikaa. Latausteho on 18 wattia ja lataus tapahtuu USB-C -liittimen kautta. Käyttöjärjestelmä on Android 9 Pie.Suorituskyvystä vastaa Snapdragon 665 -järjestelmäpiiri, jonka kaverina on 4 gigatavua keskusmuistia. Sisäistä tallennustilaa on 64 gigatavua ja sitä voi lisätä muistikortilla.Motorola G8 Plus tulee saataville Suomessa 5. marraskuuta 269 euron hinnalla. Värivaihtoehdot ovat Cosmic Blue ja Crystal Pink.Moto E6 Play on erittäin edullinen puhelin, sillä sen suositushinta on vain 109 euroa. Saataville se tulee marraskuun aikana. Värivaihtoehdot ovat Steel Black ja Ocean Blue.Moto E6 Play on myös kohtuullisen pieni puhelin , sillä siinä on vain 5,5 tuuman näyttö, jonka resoluutio yltää HD+ tarkkuuteen.Sisäistä tallennustilaa on 32 gigatavua ja sitä voi lisätä muistikortilla. Keskusmuistia on 2 gigatavua ja käyttöjärjestelmänä on Android 9 Pie. Takana on yksi 13 megapikselin kamera sekä sormenjälkitunnistin. Edessä on 5 megapikselin kamera. Laitteen sisällä on 3000 mAh akku.