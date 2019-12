HMD Global esitteli uuden edullisen Nokia 2.3 -puhelimen

Nokia esitteli tänään Egyptissä järjestetyssä julkistustilaisuudessa uuden Androidilla varustetun-älypuhelimen, joka on jatkoa Nokia 2.2 -puhelimelle Kyseinen puhelin kuuluu Nokian edullisimpien laitteiden joukkoon, ja yhtiö pyrkii sillä tuomaan ominaisuuksia keskisarjan puhelimista noin sadan euron hintaluokkaan.Nokia 2.3 sisältää muun muassa kaksoiskameran sekä suuren 6,2 tuuman, lovella varustetun, näytön. Näyttö on Nokia 2 -sarjan suurin. Tekniikka tarjoaa lisäksi MediaTek Helio A22 -piirin ja 3 gigatavua RAM-muistia.Kaksoiskamera koostuu 12 megapikselin ja 2 megapikselin kameroista, joiden lisäksi etukamerassa on 8 megapikseliä. Kameraohjelmistossa on käytössä Recommended Shot -ominaisuus, joka ottaa kuvia ennen kuvauspainikkeen painamista ja myös painamisen jälkeen. Ohjelmisto sitten analysoi kuvat ja ehdottaa "parasta kuvaa" tietojen perusteella.Rakenne yhdistää metallia ja polymeeripinnoitetta. Akulla on kokoa 3900 milliampeerituntia, joka riittänee melkoisen hyvin vähätehoisessa laitteessa. Akun luvataan kestävän jopa kahden vuorokauden ajan, josta kiitos kuuluu tekoälylle.Ohjelmiston osalta Nokia on saanut istutettua puhelimeen uuden Android 10 -version , ja päivitykset saapuvat ensimmäisten joukossa. Tietoturvapäivitykset luvataan kolmen vuoden ajan ja käyttöjärjeslmäpäivitykset nekin kahdeksi vuodeksi.Värivaihtoehdot ovat vihreä Cyan Green, sekä harmaansävyt Sand ja Charcoal. Hintaa laitteella on 109 euroa ja julkaisu tapahtuu joulukuun keskivaiheilla.