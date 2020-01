Samsung XCover Pro on suunniteltu kestämään kovaa käyttöä - myyntiin 31. tammikuuta 499 euron hinnalla

Samsung julkisti virallisesti paljon huhutut Galaxy S10 Lite ja Galaxy Note10 Lite -puhelimet. Näiden yhteydessä Samsung paljasti isolla akulla ja kestävällä rakenteella varustetun-puhelimen.Myös Galaxy A51 ja Galaxy A71 -puhelimet tulevat myyntiin Suomessa, joten Samsungin vuosi 2020 on alkanut suhteellisen vauhdikkaasti puhelimien osalta.Samsung Galaxy XCover Pro nähdään Suomen markkinoilla 31. tammikuuta alkaenTällä hinnalla saa itselleen vesitiiviillä (IP69) ja iskunkestävällä (MILSTD 810G) rakenteella varustetun luurin. Puhelimen on testattu kestävän pudotus 1,5 metrin korkeudelta. XCover Pro on myös suunniteltu toimimaan kylmissä ja kosteissa olosuhteissa Wet Touch -toiminnon sekä näytön herkkyyttä nostavan Glove Mode -tilan avulla.Näytön osalta löytyy 6,3 tuuman Full HD (1080 x 2400) TFT -näyttö, jonka vasemmasta yläkulmasta löytyy reikä etukameralla (13 megapikseliä) varustettuna.Takana sijaitsevat 25 megapikselin pääkamera sekä 8 megapikselin kamera. Tehoja antaa kahdeksanydinsuoritin, jonka tukena on 4 gigatavua keskusmuistia. Sisäistä tallennustilaa on 64 gigatavua, jota voi lisätä muistikortilla 512 gigatavuun asti.Akun koko on mukavat 4050 milliampeerituntia, joka tukee 15 watin pikalatausta. Käyttöjärjestelmänä on vielä vanhempi Android 9 Pie versio, mutta eiköhän Android 10 saavu puhelimeen ajan myötä XCover Pron muita ominaisuuksia ovat kyljestä löytyvä sormenjälkilukija sekä kaksi ohjelmoitavaa painiketta. Näitä painikkeita voidaan käyttää esimerkiksi kytkemään taskulamppu päälle ja pois.Kestävästä rakenteesta johtuen puhelimen mitat ovat 165,2 x 76,5 x 9,94 mm ja painoakin löytyy mukavat 217 grammaa.Lue myös: