Samsung julkisti virallisesti Galaxy S10 Liten ja Note10 Liten

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy Note10 Lite

Jo hyvän aikaa huhuissa ja vuodoissa pyörineet Samsungin "kevyemmät" laitteet ovat nyt virallisesti täällä. Samsung siis julkaisi ennen CES 2020 -messujaja-puhelimet. Molemmissa malleissa on tuttuja ominaisuuksia, joita nähtiin jo S10 ja Note10 -puhelimien kohdalla, mutta hintalappuihin on tullut selvää alennusta. Samsung Galaxy S10 Liten suositushinta on 679 euroa ja Galaxy Note10 Liten suositushinta on 629 euroa.Samsung myös vahvisti, että Galaxy A71 ja Galaxy A51 -puhelimet tulevat myyntiin Suomessa. Näiden suositushinnat ovat 479 euroa ja 379 euroa. Myynti alkaa 31. tammikuuta.Galaxy S10 Liten Super AMOLED Plus Infinity-O -näytön koko on 6,7 tuumaa ja siinä käytetään Full HD+ eli 2400 x 1080 pikselin resoluutiota. Näyttö on myös HDR10+ -sertifioitu. S10 Liten näytön koko on siis isompi kuin Galaxy S10+ -puhelimen, mutta tarkkuus on pienempi. Infinity-O tarkoittaa etupuolen reikää, jossa on 32 megapikselin etukamera (F2.2).Kookkaan näytön ansiosta S10 Liten mitat ovat 162,5 x 75,6 x 8,1 mm ja painoa löytyy 186 grammaa. Tämän ansiosta laitteeseen on saatu mahdutettua 4500 milliampeeritunnin akku.Samsungin oman järjestelmäpiirin sijasta S10 Lite on saanut sisälleen Snapdragon 855 -suorittimen. Tämän parina löytyy 8 gigatavua keskusmuistia. Sisäistä tallennustilaa löytyy 128 gigatavua.Kameroita on laitteen takakannessa kolme kappaletta. 48 megapikselin (Super Steady OIS, F2.0) pääkameran lisäksi löytyy 12 megapikselin ultralaajakulmakamera (F.2.2) ja 5 megapikselin makrokamera (F2.4). Pääkamerassa käytetään uutta Super Steady OIS -kuvanvakaustusta, jonka avulla pitäisi saada entistä vakaampaa kuva- ja videomateriaalia.Käyttöjärjestelmänä on heti saatavilla Android 10 sekä One UI 2.Samsung Galaxy S10 Lite tulee saataville 31. tammikuuta 679 euron suositushinnalla. Värivaihtoehdot ovat Prism White, Prism Black ja Prism Blue.Galaxy Note10 Lite tuo mukanaan Samsungin S Pen -kynän, joka löytyy myös Galaxy Note10 sekä Galaxy Note 10+ -puhelimista.Super AMOLED Infinity-O -näytön kooksi on valikoitunut myös 6,7 tuumaa ja siinä käytetään Full HD+ -resoluutiota. Note10 Liten näytön koko on siis vain hieman pienempi kuin Galaxy Note10+:n.Takaa löytyy kolme kameraa. Kamerat eroavat kuitenkin S10 Liten kameroista, sillä Note10 Liteen on laitettu 12 megapikselin pääkamera (F1.7, OIS), 16 megapikselin ultralaajakulmakamera (F2.2) sekä 12 megapikselin telekamera (F2.4, OIS). Edestä löytyy 32 megapikselin etukamera (F2.2).Note10 Liten kohdalla tehoista vastaa Samsungin oma Exynos -järjestelmäpiiri ja tämän parina 6 gigatavua keskusmuistia. Sisäistä tallennustilaa on 128 gigatavua. Sisältä löytyy myös 4500 mAh akku.Mitoiltaan Note10 Lite on 163,7 x 76,1 x 8,7 mm ja painoa on 198 grammaa.Käyttöjärjestelmänä on heti saatavilla Android 10 sekä One UI 2.Samsung Galaxy Note10 Lite tulee saataville 31. tammikuuta 629 euron suositushinnalla. Värivaihtoehdot ovat Aura Silver, Aura Black ja Aura Red.