Samsung herätti Huawein – Myy 100 000 Mate X:ää Kiinassa joka kuukausi

tarkensi hiljattain kuinka monta-puhelinta yhtiö on ehtinyt myydä viime vuoden puolella . Lukeman paljastamista edelsi pieni PR-kriisi, kun yhtiö väitti myyneensä tupla määrän puhelimia kuin lopulta oli myynyt Samsungin paljastettua omat korttinsa, Huaweikin rohkeni kertomaan montako kilpailevaa Mate X -puhelinta se on myynyt. Huawein mukaan se myy suunnilleen 100 000 Mate X:ää kuukaudessa, vaikka puhelin on tällä hetkellä saatavilla vain Kiinassa. Huawein 2400 dollarin puhelin vaikuttaisi siis myyvän paremmin kuin Samsungin taipuva Galaxy Fold, sillä Foldia myydään eri puolilla maailmaa. Foldin voi ostaa omakseen esimerkiksi Suomesta 2100 euron hintaan.Huawein suunnalta on kuitenkin saatu viestiä siihen suuntaan, että Mate X:n seuraaja olisi tulossa myyntiin jo ensi keväänä. Voi siis olla, ettei Mate X:ää tulla julkaisemaan kovinkaan laajasti. Mate X:n seuraaja saatetaan esitellä jo MWC-messuilla.