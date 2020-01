Kolme Xiaomi Amazfit-älykelloa myyntiin Suomessa - hinnat 139 - 219 euroa

Amazfit Stratos 3

Kiinalainen elektroniikkavalmistajaon tuonut kolme Amazfit-älykelloa myyntiin Suomessa. Myyntiin tulleet kellot ovat nimeltään Amazfit Stratos 3, Amazfit GTS ja Amazfit GTR. Suomessa kelloja myyvät esimerkiksi Verkkokauppa.com ja Keskisen Kello tai ne voi ostaa suoraan Xiaomin Mi Store Suomi -verkkokaupasta . Näiden kellojen hinnat alkavat 139 eurosta. Xiaomi Amazfit Stratos 3 -älykello on ensisijaisesti suunniteltu aktiiviselle liikkujalle. Mukana on 19 liikuntatilaa sekä sykeseuranta. Kellossa käytetään BioTracker PPG -anturia, jonka luvataan parantavan sykemittauksen tarkkuutta. Kello osaa myös huomioida palautumisajan, harjoitustehon sekä hapenottokyvyn hyödyntämällä suomalaista Firstbeat-analytiikkaa.Stratos 3 -älykellossa on 1,34 tuuman MiP-näyttö, joka kuluttaa vähän virtaa ja sopii erityisen hyvin ulkokäyttöä ajatellen. Näyttö tukee kosketusta, mutta kellon kyljestä löytyy neljä painiketta, joilla onnistuu myös kellon käyttö. Virtaa luvataan riittävän jopa 70 tunniksi yhtäjaksoiselle GPS-seurannalleKello on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja näyttöä suojaa Gorilla Glass 3. Stratos 3 on vesitiivis 50 metrin syvyyteen asti (5 ATM). Ranneke on valmistettu silikonista.Amazfit Stratos 3 hinta on 219 euroa. Amazfit GTS muistuttaa ulkonäöltään Apple Watch -älykelloa eli näyttö on neliömäinen.GTS:n AMOLED-näytön koko on 1,65 tuumaa 348 x 442 resoluutiolla varustettuna eli pikselitiheys on 341 PPI.Kellosta löytyy 12 erilaista urheilutoimintoa ja kello osaa esimerkiksi automaattisesti tunnistaa uinnin. Kellon vesitiivis runko (5 ATM) on valmistettu alumiinista ja näyttöä suojaa Gorilla Glass 3. Kellon mitat ovat 43,25 x 36,25 x 9,4 mm ja painoa löytyy rannekkeen kanssa 38,7 grammaa.Kellon ominaisuuksiin lukeutuvat muun muassa Bluetooth 5.0, iOS / Android -tuki sekä sykkeenmittaus ranteesta.Amazfit GTS -älykellon suositushinta on 139 euroa Amazfit GTR -älykello on Amazfit GTS:n sisarmalli, mutta tämä kello on varustettu pyöreällä kellotaululla. GTR -älykello on saatavilla 42 ja 47 millimetrin versioina.Pienemmässä versiossa on 1,2 tuuman 390 x 390 resoluutiolla varustettu (326 PPI) AMOLED -näyttö ja isommassa vastaavasti on 1,39 tuuman AMOLED -näyttö 454 x 545 pikselin resoluutiolla.Isomman kellon virran luvataan riittävän peruskäytössä 24 vuorokaudeksi, kun pienemmän luvataan kestävän 12 vuorokautta. Peruskäytöllä tarkoitetaan, että sykemittaus on koko ajan käytössä, kelloa käytetään unen seurantaan, käyttäjä urheilee kolme kertaa viikossa 30 minuutin ajan GPS päällä ja käyttäjä katsoo ilmoituksia 30 kertaa päivässä kellon näytöltä.Pelkässä kellotilassa akku kestää peräti 74 vuorokautta tai 34 vuorokautta. Kellotila tarkoittaa, että Bluetooth, sykemittaus ja muut ominaisuudet ovat poissa käytöstä.Myös Amazfit GTR on vesitiivis 50 metriin asti ja se on saatavilla alumiini-, teräs- ja titaanirunkoisena.Amazfit GTR -älykellon hinta on 149,90 - 229,90 euroa