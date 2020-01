Motorola One Hyper -puhelimen hinta 369 euroa - myyntiin Suomessa 3. helmikuuta

Motorola One Hyper hinta

on vahvistanut, että joulukuun alussa julkaistu One Hyper -puhelin tulee myyntiin Suomessa 3. helmikuuta 369 euron suositushinnalla. Suositushinta nousi siis kymmenellä eurolla, sillä julkaisun yhteydessä suositushinnaksi kerrottiin 359 euroa.Motorola One Hyper kuuluu Motorola One -sarjaan, joten puhelimessa on puhdas versio Android 10 -käyttöjärjestelmästä . Järjestelmäpiirinä toimii Snapdragon 675, jonka parina on 4 gigatavua keskusmuistia. Sama järjestelmäpiiri ja keskusmuisti löytyy myös esimerkiksi Motorola One Zoom -puhelimesta. Sisäistä tallennustilaa on 128 gigatavua ja tätä saa lisättyä yhteen teratavuun asti muistikortilla.Motorola One Hyper mitat ovat 161.8 x 76.6 x 8.9mm ja painoa löytyy noin 200 grammaa. Sisällä on 4000 mAh akku, jonka luvataan riittävän jopa 38 tunnin käyttöön. Akku tukee 45 watin latausta, mutta mukana toimitetaan kuitenkin 27 watin laturi.Puhelimen IPS-näyttö on iso. Kokoa löytyy 6,5 tuumaa Full HD+ (1080 x 2340) -resoluutiolla varustettuna. 32 megapikselin etukamera nousee yläreunasta ylös tarvittaessa, joten näytössä ei ole minkäänlaista lovea.Muovista valmistettuun takakanteen on laitettu kaksi kameraa. 64 megapikselin pääkameran (F1.9, 0.8um / 16MP Quad Pixel f/1.9, 1.6um) lisäksi löytyy 118 asteen näkymällä varustettu 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (F2.2, 1.12um). Pääkameralla voi kuvata 4K 30 fps tai Full HD 60 fps -videota.Puhelimen rakenne on hylkii vettä, mutta upottamista se ei kestä. Puhelimen muihin ominaisuuksiin lukeutuvat USB-C (USB 2.0), 3.5 mm:n kuulokeliitäntä, sormenjälkilukija, NFC ja Bluetooth 5.0.Lisätietoa puhelimesta saa tästä One Hyper saapuu myös Puhelinvertailun testattavaksi.ja se tulee saataville Suomessa 3. helmikuuta. Värivaihtoehdot ovat Deepsea Blue ja Fresh Orchid.Muita Motorolan puhelimia Suomessa: