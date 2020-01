Maailman rikkaimman ihmisen puhelimeen murtauduttiin – Taustalla Saudi-prinssi

Maailman rikkaimmatkaan ihmiset eivät ole immuuneja vakoilulle, sen sai kokea verkkokauppajätti Amazonin perustaja Jeff Bezos, jonka puhelimeen murtauduttiin WhatsApp-viestin avulla. Asiasta uutisoi Washington Post , joka sattuu kuulumaan Bezosin omistukseen.Bezos-hakkeroinnin taustalla väitetään olevan Saudi-prinssi Mohammed bin Salman. Bezos ja bin Salman tapasivat toisensa Los Angelesissa huhtikuussa 2018, minkä yhteydessä miehet vaihtoivat puhelinnumeroita. Kuukausi tapaamisen jälkeen Bezosin sanotaan saaneen bin Salmanilta oudon videon sisältäneen viestin, mikä saattoi olla haittaohjelma.Videon katsomisen jälkeen Bezosin puhelimen aktiivisuus kohosi yllättäen ja suuri määriä tietoja alkoi siirtyä puhelimesta.Marraskuussa Bezos sai Salmanilta uuden viestin, jossa oli kuva Lauren Sánchezilta näyttävästä naisesta ja teksti, jossa luki "Arguing with a woman is like reading the software license agreement. In the end you have to ignore everything and click I agree." Vain kuukautta aiemmin mediaa hallitsi Khashoggin murha, johon Saudi-Arabian uskotaan sekaantuneen.Bezosia vastaan on ilmeisesti käytetty NSO Groupin kehittämää Pegasus-haittaohjelmaa . WhatsApp on haastanut NSO Groupin oikeuteen haittaohjelman takia