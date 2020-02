Motorola Moto G8 Power hinta 249 euroa: 5000 mAh akku, neljä takakameraa ja 6,4" Full HD+ -näyttö

Motorola G8 Power hinta

Motorolan uutuus One Hyper -puhelin kävi juuri Puhelinvertailun arvosteltava mutta ajat muuttuvat nopeasti, sillä Motorola on jälleen tuonut uuden mallin myyntiin. Tällä kertaa kyseessä on, joka tulee saataville välittömästi 249 euron suositushinnalla.Moto G8 Power kuuluu Motorolan G-sarjaan, jota on myyty maailmanlaajuisesti jo yli 100 miljoonaa kappaletta. Aiemmin Motorola on tuonut Suomessa myyntiin Moto G8 Plus -älypuhelimen , jota myydään 269 euron hinnalla Nyt julkaistu Moto G8 Power onkin teknisiltä ominaisuuksiltaan hyvin samanlainen Moto G8 Plussan kanssa. Molemmissa on Qualcomm Snapdragon 665 -järjestelmäpiiri, 4 gigatavua keskusmuistia ja 64 sisäistä tallennustilaa, jota voi lisätä muistikortilla 512 gigatavuun asti.Power-lisänimi viittaa puhelimen suureen akkuun, joka on kooltaan 5000 mAh (Moto G8 Plussassa 4000 mAh). Motorola itse lupailee akun kestävän käytössä jopa kolmen päivän ajan, jonka ansiosta puhelin sopii esimerkiksi kaveriksi pidemmille reissulle ilman tarvetta ottaa erillistä varavirtalähdettä mukaan. Akun saa täyteen 15 watin TurboPower-latauksella (pakkauksessa 18 W laturi).Kameroita tähän edulliseen laitteeseen on pakattu yhteensä viisi kappaletta, joista neljä on sijoitettu taakse. Näytön yläkulman reikään sijoitettu 16 megapikselin etukamera (f/2.0, 1μm) on varustettu Quad Pixel -ominaisuudella.16 megapikselin pääkameran (f/1.7, 1.12μm) vierellä löytyvät 118 asteen näkökenttään kykenevä 8 megapikselin ultralaajakulkamera (f/2.2, 1.12μm), 2x optisella zoomilla varustettu 8 megapikselin telekamera (f/2,2, 1.12μm) sekä 2 megapikselin makrokamera (f/2.2, 1.75μm).Pääkameralla voi kuvata 4K 30 fps -videota, ultralaajakulmakameralla voi kuvata Full HD 30 fps -videota ja mielenkiintoisesti makrokameralla pystyy kuvaamaan HD 30 fps -videota. Etukamera kykenee Full HD 30 fps -videoon.Etupuolta koristaa 6,4 tuuman Max Vision IPS -näyttö 19:9 -kuvasuhteella sekä Full HD+ (2300 x 1080) -resoluutiolla. Puhelimessa on stereokaiuttimet, joista toinen on näytön yläpuolella ja toinen laitteen pohjassa. Pohjassa on myös mikrofoni sekä USB-C -liitäntä, kun taas ylhäällä on mikrofoni sekä 3.5 mm:n kuulokeliitäntä. Puhelin on pakattu roiskeenkestävään rakenteeseen, jonka mitat ovat 155.95 x 75.84 x 9.63 mm ja painoa on 197 grammaa.Käyttöjärjestelmänä toimii puhdas versio Android 10 -käyttöjärjestelmästä, joka on varustettu Moto toiminnoilla. Puhelimessa on myös sormenjälkilukija, GPS ja Bluetooth 5.0. NFC:tä laitteessa ei ole.Motorola G8 Power tulee saataville 7. helmikuuta alkaen 249 euron suositushinnalla. Värivaihtoehdot ovat Capri Blue ja Smoke Black.