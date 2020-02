Samsungin hurja Galaxy Z Flip esiteltiin – Hinta voi yllättää

Galaxy S20 -malliston lisäksi esitteli eilen kirsikkana kakun päälle Galaxy Z Flipin . Uutta teknologiaa perinteiseen puhelinmuotoiluun yhdistelevä ratkaisu on rakennettu taittuvan näyttöpaneelin ympärille.Galaxy Z Flipin näyttö nousee puolivälistä pystyyn samalla tavalla kuin simpukkapuhelimissa ylä- ja alakuoret sai erilleen toisistaan. Ratkaisun ansiosta puhelimessa voidaan hyödyntää kookasta 6,7 tuuman näyttöä, mutta samaan aikaan sitä on helppo kuljettaa mukana, kun näyttö on taitettu kiinni. Puhelimen käyttöliittymä mukautuu saranan asennon mukaan, joten puhelinta on aina intuitiivista käyttää. Puhelimen näytön voi taittaa 70 ja 110 asteen kulmiin, jolloin sitä voi käyttää kannettavan tietokoneen tavoin.Puhelimesta löytyy 12 megapikselin kaksoistakakamera, 7 nanometrin kahdeksanytiminen suoritin, kahdeksan gigatavua käyttömuistia ja 256 gigatavua tallennustilaa. Kaksoisakussa on virtaa 3300 milliampeeritunnin verran.Samsung Galaxy Z Flip -puhelinten ennakkomyynti alkaa 11. helmikuuta ja myynti alkaa 21. helmikuuta väreissä Mirror Purple ja Mirror Black. Suositushinta on 1550 euroa. Hinnoittelu ei ole siis aivan yhtä posketon kuin viime vuoden Galaxy Foldilla.