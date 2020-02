Rahalla saa korean, muttei kestävää puhelinta – Galaxy Z Flipin kestävyys testattiin

Viime viikolla esitelty Galaxy Z Flip on näyttävä puhelin kaikin puolin, mutta näytön kestävyydessä olisi paljon parannettavaa. Puhelimen taittuvassa näytössä käytetään erittäin ohutta lasia (Ultra Thin Glass), kun ensimmäisen sukupolven taittuvissa puhelimissa käytettiin muovista näyttösuojaa.



Vaikka taittuva lasi vaatii itsessään paljon tutkimusta ja insinöörityötä, ei älypuhelimien omistajien vaatimukset ole kuitenkaan muuttuneet mihinkään. Näytön pitäisi edelleen kestää kolhuja ja karkeiden materiaalien aiheuttamaa raaputusta, vaikka taittuvuus onkin kiva lisäominaisuus. Valitettavasti Galaxy Z Flipin UTG-näyttö ei ole sen kestävämpi kuin muoviset vastineet.



Zack Nelsonin JerryRigEverything-kanavalla on testattu Galaxy Z Flipin näytön kestävyyttä eri tavoin. Tavanomaisissa älypuhelimissa näyttöön ilmestyy naarmuja Nelsonin testin asteikon tasolla kuusi ja syvempiä raapaleita ilmestyy tasolla seitsemän. Galaxy Z Flipin kohdalla naarmuja näkyi jo toisella tasolla. Samanlaiseen kestävyyteen on päästy Motorolan uudessa Razrissa ja viime vuoden Galaxy Fold -mallissa.





