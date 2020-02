Huawei julkaisi 2499 euron taittuvanäyttöisen Mate Xs -älypuhelimen

Huawei Mate Xs hinta

on julkaissut taittuvanäyttöisen-älypuhelimen, joka on jatkoa Mate X:lle . Mate Xs:n näyttö kiertää kiinni ollessaan puhelimen ulkokuorta ja avattuna sen läpimitta on 8 tuumaa. Tästä herkusta saa maksaa peräti 2499 euroa. Saataville se tulee Suomessa huhtikuussa.Mate Xs pohjautuu vahvasti Mate X -malliin, mutta monilla uudistuksilla. Suorituskyvystä vastaa Huawein Kirin 990 -järjestelmäpiiri , jonka myötä puhelimessa on myöskin 5G-yhteydet. Puhelimen kehutaan olevan luokkansa nopein 5G-älypuhelin. Keskusmuistia on 8 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa löytyy 512 gigatavun edestä. Akun kapasiteetti on 4500 mAh.Painoa laitteella on noin 300 grammaa. Sen mitat ovat avattuna 161.3 x 146.2 x 11 mm. 11 millimetrin paksuus on mitattu sivupalkin kohtaa, kun taas muun rungon paksuus on vain 5.4 mm.Avattuna Mate Xs:n FullView-näytön koko on 8 tuumaa ja sen resoluutio on 2480 x 2200 pikseliä. Näyttö kääntyy 180 astetta saranarakenteen ansiosta, jossa on yli 100 lukkiutuvaa osaa. Kiinni ollessaan päänäytön koko on 6,6 tuumaa 2480 x 1148 resoluutiolla ja toisen puolen kooksi jää 6,38 tuumaa 2480 x 892 resoluutiolla. Samsungin Galaxy Foldin taittuva näyttö jää kiinni ollessaan suojaan rakenteen sisäpuolelle mutta Mate Xs:n näyttö on koko ajan alttiina ottamaan naarmuja esimerkiksi taskussa ollessa. Huawein mukaan korkeatasoisen kestävyyden takaa kaksikerroksinen polymeerirakenne.Huawei on laittanut puhelimen sivupalkkiin pystysuoraan neljä kameraa. Siitä löytyy 40 megapikselin pääkamera (F1.8), 16 megapikselin ultralaajakulmakamera (F2.2), 8 megapikselin telekamera (F2.4, OIS) ja 3D-syvyyskamera. Kamerajärjestelmässä käytetään OIS- ja AI-kuvanvakaimien yhdistelmää. Laitteessa ei ole ollenkaan erillistä etukameraa, vaan oman naaman valokuvaamiseen käytetään näitä samoja kameroita. Kuvaamisen apuna käytetään tällöin 6,38 tuuman kakkosnäyttöä.Ohjelmiston osalta laitteessa käytetään Android Open Source -pohjaista EMUI 10.0.1 -käyttöjärjestelmää. Käyttöjärjestelmästä löytyy esimerkiksi Multi-Window -ominaisuus, jonka avulla isolle näytölle saa kaksi sovellusta auki samanaikaisesti. Lisäksi Floating Window -ominaisuuden avulla kolmannen sovelluksen saa avattua näiden kahden sovelluksen päälle. Puhelimessa ei ole ollenkaan Googlen palveluita, kuten Google Play -sovelluskauppaa tai Google Mapsia. Puhelimesta löytyykin Huawein oma AppGallery, josta sovelluksia voi ladata.Lisätietoa puhelimesta saa tästä Huawei Mate Xs:n suositushinta on Suomessa 2499 euroa. Ennakkomyynti alkaa maaliskuussa ja varsinainen myynti huhtikuussa.