LG julkaisi V60 ThinQ 5G -tehopuhelimen: Snapdragon 865, 5000 mAh akku ja Dual Screen -lisänäyttö

on odotetusti esitellyt -lippulaivapuhelimen isolla näytöllä, kookkaalla akulla, tehokkaalla suorittimella ja 5G-yhteyksillä. Puhelin saapuu Euroopan alueelle myyntiin jo seuraavan kuukauden aikana. Puhelin saatetaan nähdä myös Suomessa, sillä viime vuoden puolella julkaistua LG G8X ThinQ -puhelinta saa 899 euron hinnalla Verkkokauppa.comista V60 ThinQ 5G jatkaa LG:n V-sarjan perinteitä tarjoamalla LG:n puhelimista tuttuja ominaisuuksia. Äänentoiston ystäville LG:n uutuudesta löytyy edelleen 32-bit Hi-Fi Quad DAC, kuulokeliitäntä ja stereokaiuttimet. Suorituskyvystä on vastaamassa Qualcommin uusin Snapdragon 865 -järjestelmäpiiri, jonka myötä puhelin tukee myös 5G-yhteyksiä. Keskusmuistia on 8 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa 128 tai 256 gigatavua muistikorttipaikan kera. Puhelimen sisältä löytyy myös massiivinen 5000 mAh akku ja se tukee Qualcomm Quick Charge 4+ -pikalatausta.Eteen on laitettu 6.8 tuuman Full HD+ (2,460 x 1,080 / 395 ppi) -näyttö, joka pohjautuu P-OLED -tekniikkaan. Puhelimeen saa myös LG:n Dual Screen -lisänäytön, joka nähtiin myös LG V50 ThinQ ja LG G8X ThinQ -puhelimissa. V60 ThinQ 5G:n Dual Screen -lisänäytön koko ja resoluutio ovat samat kuin puhelimen näytössä. Lisänäytön ulkopuolella on myös 2.1 tuuman näyttö ilmoituksia varten. USB-C -liitännän avulla yhdistettävää näyttöä voidaan hyödyntään kahden sovelluksen samanaikaiseen käyttöön tai sitä voidaan käyttää ohjaimena mobiilipelien pelaamiseen.Pääkamerana toimii 64 megapikselin sensori (F1.8 / 0.8μm / 78˚), jonka vierellä on 13 megapikselin ultralaajakulmakamera (F1.9 / 1.0μm / 117˚) sekä Z-kamera (ToF). Pääkameralla voidaan kuvata videota peräti 8K-laadulla.Puhelimen muihin ominaisuuksiin kuuluvat Bluetooth 5.1, NFC, näytönalainen sormenjälkilukija, IP68-luokituksen mukainen rakenne ja puhelin on läpäissyt MIL-STD 810G -kestävyystestit. Mitoiltaan puhelin on 169.3 x 77.6 x 8.9 mm ja sen paino on 214 grammaa. Dual Screen tuo painoa vielä 134 grammaa lisää. Käyttöjärjestelmänä toimii Android 10.