Google poisti koronavirukseen viittaavat hakutulokset sovelluskaupasta

Viimeisen kuukauden aikana uutisia on dominoinut koronavirus, joka on osoittautunut vakavaksi erityisesti Hubein provinssissa Kiinassa, mutta myös levinnyt jo kymmeniin muihin maihin.Koronavirus on koitunut ihmisten lisäksi myös yritysten kohtaloksi. Se voi olla uhka tulevan iPhonen kehitykselle valtavia messuja on peruttu ja tehtaita on suljettu Paniikkia ei kuitenkaan tule lietsoa tilanteessa, jossa kyse ei ole – ainakaan vielä – pandemiasta. Google on osallistunut omalta osaltaan paniikinlietsontaa ja misinformaatiota vastaan.Tämä näkyy myös Googlen sovelluskaupassa, sillä yhtiö on poistanut kaikki hakutulokset "coronavirus"- ja "COVID-19"-hakusanoille, kertoo Android Central . Toiveena on lienee, etteivät sovelluskehittäjät pyri rahastamaan paniikilla.Tapa on ehkä hieman outo, sillä nyt hakusanat eivät johdata mihinkään ja vastausta joudutaan etsimään toisaalta. Ehkäpä parempi tapa olisi ollut ohjata kuluttaja esimerkiksi uutissovelluskategoriaan tai asiasta muuten tiedottaviin sovelluksiin.Google toimi ei myöskään toistaiseksi estä hakemaan suomenkielisellä termillä "koronavirus", jonka kärkituloksena suosittu Plague Inc. peli, jossa pyritään luomaan tehokas tauti ja tartuttamaan koko maailma. Se ei kuitenkaan liene pahin misinformaation tuottaja.