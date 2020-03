Motorola moto e6s julkaistu: 6,1" HD+ -näyttö, 3000 mAh akku, hinta 129 euroa

on jälleen kerran julkaissut uuden älypuhelimen. Tällä kertaa vuoronsa saa, joka saapuu myyntiin Suomessa huhtikuu - kesäkuun aikana myyntiin 129 euron suositushinnalla.Edessä on 6,1 tuuman IPS LCD HD+ (1560 x 720) -näyttö, jonka kuvasuhde on 19,5:9. Näytön yläreunassa on näyttölovi 5 megapikselin etukameraa varten (f/2.2, 1.12um). Näytön ympärillä kiertävien reunojen myötä runko-näyttösuhde on 87,5 prosenttia.Halvasta hinnasta ja muovisesta rakenteesta huolimatta moto e6s on kuitenkin vettä hylkivä, joten se kestää kevyttä sadetta mutta ei upottamista veteen. Puhelimen mitat ovat 155.6 x 73.0 x 8.5 mm ja painoa löytyy 160 grammaa.Laitteen sisälle on saatu mahtumaan 3000 mAh akku, jota ladataan 5 watin teholla. Puhelimen pyörittämisestä vastaa MediaTekin kahdeksanytiminen Helio P22 -suoritin, jonka tukena on 2 gigatavua keskusmuistia. Sisäistä tallennustilaa on 32 gigatavua ja puhelimesta löytyy muistikorttipaikka maksimissaan 256 gigatavun kortille.Puhelimen taakse on saatu laitettu sormenjälkilukija, jonka lisäksi sieltä löytyy kaksi kameraa. 13 megapikselin pääkameran (f/2.2, 1.12um) viereltä löytyy 2 megapikselin syvyyskamera (f/2.4, 1.75um). Pääkameralla ja etukameralla voi kuvata Full HD 30 fps -videota.Puhelimen pohjaan on laitettu vanhahko micro-USB -liitäntä ja yläreunasta löytyy 3.5 mm:n kuulokeliitäntä. Puhelimen käyttöjärjestelmänä toimii myös vanhempi Android 9 Pie -versio ilman Moto Experiences -sovellusta (Moto toimintoja).Motorolan moto e6s tulee saataville Suomessa huhtikuu - kesäkuun aikana myyntiin 129 euron suositushinnalla. Värivaihtoehdot ovat Peacock Blue ja Sunrise Red.Lisätietoa puhelimesta saa tästä Lue myös: