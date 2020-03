Motorolalta 199 euron hintainen Moto G8: 4000 mAh akku, 6,4" HD+ näyttö, kolme takakameraa

on jälleen julkaissut uuden puhelimen. Tällä kertaa vuorossa on, josta on julkaistu jo Moto G8 Plus ja Moto G8 Power -versiot. Moto G8:n suositushinta on 199 euroa. Puhelimen saapuminen kauppoihin ilmoitetaan myöhemmin.Moto G8:n edestä löytyy 6.4 tuuman HD+ (1560 x 720) -resoluution Max Vision näyttö (19:9 -kuvasuhde, IPS), jonka yläkulmassa reikä 8 megapikselin etukameraa varten (f/2.0, 1.12μm). Samanlainen ratkaisu löytyy myös Moto G8 Powerista, kun taas Moto G8 Plussassa on pieni näyttölovi keskellä.Puhelimen taakse on laitettu kolme kameraa sekä laser auttamassa automaattitarkennuksen kanssa. Puhelimessa on 16 megapikselin pääkamera (f/1.7, 1.12μm), 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (f/2.2, 1.12μm, 118°) ja 2 megapikselin Macro Vision -makrokamera (f/2.2, 1.75μm, 2 cm tarkennus). Videon osalta pääkamera kykenee 4K 30 fps tai Full HD 60 fps -tarkkuuteen. Ultralaajakulmakameralla voi kuvata Full HD 30 fps -tasoista videota ja makrokameralla HD 30 fps -videokuvaa. Puhelimen takakanteen on myös laitettu sormenjälkilukija.Suorituskyvystä vastaa Snapdragon 665 -piiri, joka on myös kahdessa muussa Moto G8 -puhelimessa. Keskusmuistia on 4 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa on 64 gigatavua. Tallennustilaa saa lisättyä muistikortilla 512 gigatavuun asti (2x Nano SIM / 1 Nano SIM + 1 microSD). Virtaa antaa 4000 mAh akku, joka tukee 10 watin latausta. Akun luvataan tarjoavan jopa 40 tunnin käyttöajan yhdellä latauksella. Puhelin pyörittää puhdasta versiota Android 10:stä ja se sisältää Motorolan Moto Experiences -sovelluksen ja Moto toiminnot.Puhelimen muihin ominaisuuksiin kuuluvat vettä hylkivä rakenne, 3.5 mm:n kuulokeliitäntä, Bluetooth 5.0 ja USB-C -liitäntä. NFC:tä puhelimessa ei ole.Kaikki tämä on pakattu 161.27 x 75.8 x 8.95 mm kokoiseen ja 188,3 gramman painoiseen pakettiin. Puhelimen värivaihtoehdot ovat Pearl White ja Neon Blue.Lisätietoa puhelimesta saa Motorolan tuotesivulta Lue myös: