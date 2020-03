Samsung on aloittanut Android 10 -päivityksen jakelun Galaxy Foldille

Yksi viime vuoden mielenkiintoisimmista puhelimista on viimeinkin saamassa päivityksen. Kyseessä on tietenkin taittuvalla näytöllä toimivaPäivityksen jakelu on aloitettu Ranskassa Galaxy Foldin 4G-versiolle, joten Suomessakin päivitys nähdään pian. Android 10 -päivityksen myötä Samsungin One UI -käyttöliittymä päivittyy versioon One UI 2.1. Lisäksi päivitys sisältää maaliskuun tietoturvapaketin.Android 10 sekä One UI 2 -versio tuovat mukanaan paljon uusia ominaisuuksia ja parannuksia. Näihin kuuluvat muun muassa käyttöjärjestelmän laajuinen tumma tila, sujuvammat animaatiot, koko näytön eleet ja parempi yksityisyyden hallinta.Galaxy Fold saapui myyntiin Suomessa viime vuoden lokakuussa. Hintaa tällä laitteella on 2100 euroa Lue myös: